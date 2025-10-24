Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский пояснил, почему выпустил Рубчинского, который не играл 5 месяцев
Лига конференций
24 октября 2025, 06:28 |
Тренер Динамо позитивно оценил игру Валентина в матче ЛК против Самсунспора (3:0)

Шовковский пояснил, почему выпустил Рубчинского, который не играл 5 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник киевского Динамо Александр Шовковский на пресс-конференции оценил игру хавбека Валентина Рубчинского в матче Лиги конференций против Самсунспора (0:3) – Шовковский выпустил в старте Рубинчского, который не выходил на поле в футболе ДК пять месяцев:

«У него был тяжелый период, он вернулся в расположение команды после подготовки и выступлений в составе молодежной сборной, как и другие 9 игроков, которые вынужденно присоединились к команде через две недели после начала подготовки к сезону, потому что они готовились с U23.

Это наложило свой отпечаток, он получил травму, причем очень сложную, и пропустил весь этап подготовки. Затем плодотворно работал и в последнее время его работа дала возможность полноценно получить место в стартовом составе. Считаю, первый тайм он отыграл на достаточно высоком уровне, затем стало заметно, что ему было сложно.

Хотя я доволен его работой, отношением. Повторюсь, у него был непростой период, и учитывая, что Валентин много пропустил, то, как он готовился, заслуживает похвалы. Молодец».

Рубчинский отыграл против Самсунспора 67 минут, после чего был заменен на Александра Пихаленка.

Видеообзор матча Самсунспор – Динамо (3:0)

Туран рассказал, почему выпустил Фесюна вместо Ризныка на матч Лиги Европы
ФОТО. Известный украинский комментатор «поблагодарил» Динамо и Шахтер
ВИДЕО. История: впервые клуб из Гибралтара выиграл матч в основе еврокубка
Александр Шовковский Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций Валентин Рубчинский
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
