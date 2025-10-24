Шовковский пояснил, почему выпустил Рубчинского, который не играл 5 месяцев
Тренер Динамо позитивно оценил игру Валентина в матче ЛК против Самсунспора (3:0)
Наставник киевского Динамо Александр Шовковский на пресс-конференции оценил игру хавбека Валентина Рубчинского в матче Лиги конференций против Самсунспора (0:3) – Шовковский выпустил в старте Рубинчского, который не выходил на поле в футболе ДК пять месяцев:
«У него был тяжелый период, он вернулся в расположение команды после подготовки и выступлений в составе молодежной сборной, как и другие 9 игроков, которые вынужденно присоединились к команде через две недели после начала подготовки к сезону, потому что они готовились с U23.
Это наложило свой отпечаток, он получил травму, причем очень сложную, и пропустил весь этап подготовки. Затем плодотворно работал и в последнее время его работа дала возможность полноценно получить место в стартовом составе. Считаю, первый тайм он отыграл на достаточно высоком уровне, затем стало заметно, что ему было сложно.
Хотя я доволен его работой, отношением. Повторюсь, у него был непростой период, и учитывая, что Валентин много пропустил, то, как он готовился, заслуживает похвалы. Молодец».
Рубчинский отыграл против Самсунспора 67 минут, после чего был заменен на Александра Пихаленка.
Видеообзор матча Самсунспор – Динамо (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным
Карло Хольсе сделал счет 3:0 в пользу турецкой команды в матче второго тура ЛК 2025/26