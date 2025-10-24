Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Я не скажу, что он виноват в поражении в этой игре»
Лига конференций
24 октября 2025, 05:48
0

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Я не скажу, что он виноват в поражении в этой игре»

Хавбек Динамо встал на защиту Тиаре и прокомментировал поражение Самсунспору (0:3)

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Я не скажу, что он виноват в поражении в этой игре»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник киевского Динамо Валентин Рубчинский прокомментировал поражение в матче второго тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3):

– Как вам возвращаться на поле после такой большой паузы?

– Было немного тяжело, потому что долго не играл. Было приятно вернуться, но немного тяжеловато. Под конец уже немного подсел, потому что давно не играл на таких скоростях.

– Самсунспор достаточно организованно играл. Из-за этого не удавалась острота в атаке?

– Очень повлиял быстрый гол. Команда соперника немного отошла назад и нам было тяжело как-то.

– Может еще и нереализованный момент Караваева как-то повлиял на команду?

– Конечно, был хороший момент, мы могли забить, тогда счет был еще 0:1. Это, как говорится, уже не забил… Мы должны были немного лучше реализовывать моменты.

– Достаточно долго не выходили из раздевалки, что сказал Шовковский?

– Просто говорили между командой, тренером, мы его слушали. Оставим это в раздевалке.

– В первом тайме была хорошая активность впереди, особенно от вингеров. А после перерыва она отсутствовала. С чем это связано?

– Мы хотели отыграться. И в перерыве говорили, что мы можем это сделать. Первый тайм был, я думаю, ровный. Мы хотели, но как-то не получалось. Не знаю почему.

– Удивил ли вас чем-то Самсунспор?

– У них очень хорошая команда, у них быстрые фланги. Мы это знали. Они своими флангами реализовали свой момент.

– Как отреагировали на ошибку Тиаре? Поддержали ли его?

– Поддержали, конечно. Все ошибаются. Конечно, прямо в первые минуты этот гол… Но я не скажу, что он виноват в поражении в этой игре.

Видеообзор матча Самсунспор – Динамо (3:0)

Валентин Рубчинский Алиу Тиаре Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций
Даниил Агарков Источник: UA-Football
