ПСЖ – второй. Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ после трех туров

21 и 22 октября состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов, по итогам которых определились пять команд, которые одержали три победы и не потеряли ни единого балла.

В когорту лидеров вошли французский ПСЖ, немецкая «Бавария», итальянский «Интер», английский «Арсенал» и мадридский «Реал». Поединки следующего тура состоятся 4 и 5 ноября.

Аналитическая платформа Opta опубликовала шансы команд на победу в турнире, учитывая результаты трех туров – для этого суперкомпьютер провел десять тысяч симуляций.

Главным фаворитом на победу эксперты считают лондонский «Арсенал» (21,13%), который ранее одолел «Атлетико» со счетом 4:0, победил «Олимпиакос» (2:0) и «Атлетик» (2:0).

Неплохие шансы на победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов имеют ПСЖ и «Ливерпуль» – вероятность их триумфа оценили в 14,03% и 12,31% соответственно. В пятерке фаворитов разместились «Манчестер Сити» и «Бавария».

Главные фаворити на победу в Лиге чемпионов (по версии Opta, после трех туров):