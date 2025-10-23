АНТОНЕНКО: «В матче с Полесьем ключевым фактором будет дисциплина»

В матче 10-го тура УПЛ, в субботу, 25 октября, «Оболонь» на своем поле сыграет с житомирским «Полесьем». Наставник «Оболони» Александр Антоненко рассказал о подготовке к поединку.

«Мы знали, что если будем работать настойчиво, по-прежнему, победы обязательно придут. Ничего страшного в предыдущих результатах не видим – главное продолжать свой путь. Любая победа важна, и Кропивницкий не исключение.

«Полесье» очень мощно провело последние пять матчей – набрали 13 очков, забили 11 голов и пропустили только один. Это заслуживает уважения. И сама афиша «Оболонь» – «Полесье» будет очень символичной и принципиальной для обеих команд. Посмотрим, кто окажется сильнее.

Пока мы еще не проводили детальный разбор соперника – начнем полноценную подготовку в недельном цикле. Но могу сказать одно: ключевым фактором будет дисциплина и настройка ребят. Это мы точно гарантируем с нашей стороны», – сказал Александр Антоненко.