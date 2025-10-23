Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНТОНЕНКО: «В матче с Полесьем ключевым фактором будет дисциплина»
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 16:02 |
85
0

АНТОНЕНКО: «В матче с Полесьем ключевым фактором будет дисциплина»

Главный тренер «Оболони» поделился ожиданиями от матча с житомирским «Полесьем»

23 октября 2025, 16:02 |
85
0
АНТОНЕНКО: «В матче с Полесьем ключевым фактором будет дисциплина»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

В матче 10-го тура УПЛ, в субботу, 25 октября, «Оболонь» на своем поле сыграет с житомирским «Полесьем». Наставник «Оболони» Александр Антоненко рассказал о подготовке к поединку.

«Мы знали, что если будем работать настойчиво, по-прежнему, победы обязательно придут. Ничего страшного в предыдущих результатах не видим – главное продолжать свой путь. Любая победа важна, и Кропивницкий не исключение.

«Полесье» очень мощно провело последние пять матчей – набрали 13 очков, забили 11 голов и пропустили только один. Это заслуживает уважения. И сама афиша «Оболонь» – «Полесье» будет очень символичной и принципиальной для обеих команд. Посмотрим, кто окажется сильнее.

Пока мы еще не проводили детальный разбор соперника – начнем полноценную подготовку в недельном цикле. Но могу сказать одно: ключевым фактором будет дисциплина и настройка ребят. Это мы точно гарантируем с нашей стороны», – сказал Александр Антоненко.

По теме:
Старые травмы. Легионер Вереса перенес операцию
Форвард Полесья: «Хотим стать чемпионами УПЛ. Работаем для этого»
Эксперт: У Динамо и Шахтера есть приоритетный турнир. И это не еврокубки
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье Александр Антоненко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23 октября 2025, 08:15 2
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната

Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным

Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид
Футбол | 23 октября 2025, 16:39 0
Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид
Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид

Королевский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним защитником Давидом Алабой

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23.10.2025, 08:32
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22.10.2025, 20:09
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.10.2025, 14:00
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем