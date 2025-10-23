23 октября в 19:45 пройдет матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы. Игра состоится в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана

Горняки под руководством Арды Турана имеют три очка, обыграл в 1-м туре шотландский Абердин (3:2).

Легия не имеет зачетных баллов в Лиге конференций после поражения от турецкого Самсунспора (0:1).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Легия

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO