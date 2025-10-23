Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Легия
23 октября в 19:45 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций
23 октября в 19:45 пройдет матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
Донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы. Игра состоится в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки под руководством Арды Турана имеют три очка, обыграл в 1-м туре шотландский Абердин (3:2).
Легия не имеет зачетных баллов в Лиге конференций после поражения от турецкого Самсунспора (0:1).
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Легия
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Опрос
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дуэль с «красной молнией»
Наставник мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Ювентусом»