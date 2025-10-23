Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Легия
Лига конференций
23 октября 2025, 11:59 | Обновлено 23 октября 2025, 12:29
375
0

Коллаж Sport.ua

23 октября в 19:45 пройдет матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы. Игра состоится в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки под руководством Арды Турана имеют три очка, обыграл в 1-м туре шотландский Абердин (3:2).

Легия не имеет зачетных баллов в Лиге конференций после поражения от турецкого Самсунспора (0:1).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Легия

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Шахтер – Легия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Опрос

Голосов 17
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги конференций между командами Шахтер и Легия, который пройдет 23 октября в 19:45 в Кракове
Результаты
По теме:
Легенда Динамо: «Не знаю, почему турков считают фаворитом»
Голкипер Самсунспора: «Мы хотим победить Динамо»
Срна пояснил, почему не ушел из Шахтера, когда рф напала на Украину
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Комментарии 0
Популярные новости
