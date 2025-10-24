Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо: «Бленуце? Здесь нужно расплачиваться не деньгами»
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо: «Бленуце? Здесь нужно расплачиваться не деньгами»

Кузнецов оценил поступок футболиста

Легенда Динамо: «Бленуце? Здесь нужно расплачиваться не деньгами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Легендарный футболист «Динамо» Олег Кузнецов оценил решение нападающего киевлян Владислава Бленуце, который после скандального поступка задонатил Вооруженным силам Украины 700 тысяч гривен.

«Скорее всего, здесь нужно расплачиваться не деньгами, а игрой и голами. Если будет играть и забивать, то это забудется, а если будет выступать, как сейчас, то это не усиление для Динамо. И болельщики это все прекрасно видят», – отметил Кузнецов.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 1
Перець
Цей інвалід не заб'є наііть до нового року 
Ответить
0
