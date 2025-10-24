Легенда Динамо: «Бленуце? Здесь нужно расплачиваться не деньгами»
Кузнецов оценил поступок футболиста
Легендарный футболист «Динамо» Олег Кузнецов оценил решение нападающего киевлян Владислава Бленуце, который после скандального поступка задонатил Вооруженным силам Украины 700 тысяч гривен.
«Скорее всего, здесь нужно расплачиваться не деньгами, а игрой и голами. Если будет играть и забивать, то это забудется, а если будет выступать, как сейчас, то это не усиление для Динамо. И болельщики это все прекрасно видят», – отметил Кузнецов.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вот что сделал Андрей Лунин сразу после финального свистка...
Поединок второго тура еврокубка начнется 23 октября в 22:00 по Киеву