22 октября 2025, 22:27
Александра Олейникова – Хулия Риера. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 во Флорианополисе

Instagram. Александра Олейникова

22 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.

В 1/8 финала украинка играет против представительницы Аргентины Хулии Риеры (WTA 192). Время начала встречи – 22:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в четвертьфинале поборется либо против Виктории Босио, либо против Паны Удварди.

C.Пеклов
Трохи нервово,але 1 сет є!
Олександр Науменко
Є перший, сет взаємних брейків.
