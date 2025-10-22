Александра Олейникова – Хулия Риера. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

22 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.

В 1/8 финала украинка играет против представительницы Аргентины Хулии Риеры (WTA 192). Время начала встречи – 22:20 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в четвертьфинале поборется либо против Виктории Босио, либо против Паны Удварди.