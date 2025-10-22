В Париж не поедет: Джокович снялся с последнего Мастерса в сезоне 2025 года

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) снялся с турнире ATP 1000 в Париже (Франция).

«Дорогой Париж, к сожалению, я не смогу принять участие в турнире в этом году. У меня остались великолепные воспоминания и большие успехи за все эти годы, особенно 7-кратное завоевание титула. Надеюсь увидеться с вами в следующем году. Merci».

Новак не играл в Берси и в прошлом году. В 2023 году Ноле завоевал трофей на Мастерсе в столице Франции, переиграв в финале Григора Димитрова.

Турнир в Париже будет последним Мастерсом в сезоне. Соревнования пройдут с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом является Александр Зверев.

Организаторы турнира АТР 1000 в Париже также назвали обладателей wild card. Приглашение получили финалисты Шанхая и двоюродные браться Валентен Вашеро и Артур Риндеркнех, а также Артур Казо и Теренс Атман.