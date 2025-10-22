В Париж не поедет: Джокович снялся с последнего Мастерса в сезоне 2025 года
Семикратный чемпион в Берси второй год подряд пропустит соревнования
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) снялся с турнире ATP 1000 в Париже (Франция).
«Дорогой Париж, к сожалению, я не смогу принять участие в турнире в этом году. У меня остались великолепные воспоминания и большие успехи за все эти годы, особенно 7-кратное завоевание титула. Надеюсь увидеться с вами в следующем году. Merci».
Новак не играл в Берси и в прошлом году. В 2023 году Ноле завоевал трофей на Мастерсе в столице Франции, переиграв в финале Григора Димитрова.
Турнир в Париже будет последним Мастерсом в сезоне. Соревнования пройдут с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом является Александр Зверев.
Организаторы турнира АТР 1000 в Париже также назвали обладателей wild card. Приглашение получили финалисты Шанхая и двоюродные браться Валентен Вашеро и Артур Риндеркнех, а также Артур Казо и Теренс Атман.
Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья заработал два пенальти и получил удаление
Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир