Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа или все-таки Лунин? Известны составы на матч Реал – Ювентус
Испания
22 октября 2025, 21:11 | Обновлено 22 октября 2025, 21:44
1725
2

Встреча начнется в 22:00 по Киеву

Колаж Sport.ua

В среду, 22 октября, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Несмотря на повреждение в прошлом матче Тибо Куртуа выйдет в основе «Реала», Андрей Лунин остался в запасе.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Беллингем, Винисиус, Вальверде, Мбаппе, Тчуамени, Гюлер, Асенсио, Фернандес, Диас.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Келли, Копмейнерс, Влахович, Йылдыз, Калюлю, Тюрам-Юльен, Маккенни, Ругани, Камбьязо.

«Реал» после двух туров имеет 6 очков. «Ювентус» пока дважды сыграл вничью и набрал 2 очка. Матч обещает стать одним из центральных в еврокубковой неделе.

Ювентус Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Ювентус стартовые составы
Дмитрий Олейник
Комментарии 2
Serhii P.
Який дурний заголовок. Звісно ж, що Куртуа )))
Ответить
0
Saar
Лунін-основний баночник Реалу! Він на своїй позиції "капітан"
Ответить
-1
