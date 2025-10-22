Куртуа или все-таки Лунин? Известны составы на матч Реал – Ювентус

В среду, 22 октября, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Несмотря на повреждение в прошлом матче Тибо Куртуа выйдет в основе «Реала», Андрей Лунин остался в запасе.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Беллингем, Винисиус, Вальверде, Мбаппе, Тчуамени, Гюлер, Асенсио, Фернандес, Диас.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Келли, Копмейнерс, Влахович, Йылдыз, Калюлю, Тюрам-Юльен, Маккенни, Ругани, Камбьязо.

«Реал» после двух туров имеет 6 очков. «Ювентус» пока дважды сыграл вничью и набрал 2 очка. Матч обещает стать одним из центральных в еврокубковой неделе.