Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если ты стоишь 90 млн, то нельзя совершать такие ошибки»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леонеко поделился мнением об игре защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов.

В среду, 22 октября, ПСЖ разгромил немецкий «Байер» со счетом 7:2, а украинец был вынужден покинуть поле из-за красной карточки еще в первом тайме.

– Что скажете о провальной игре Забарного, который привез два пенальти и был удален еще в первом тайме?

– Это нужно его спросить, почему он так плохо сыграл. Может быть, магнитные бури повлияли. Плохие игры у всех бывают, но если ты стоишь 90 миллионов, то нельзя совершать такие ошибки, которые делает Попов в «Динамо». Ошибки делают все, но надо делать выводы: как и когда ты их делаешь, при каком счете и проводишь ли потом анализ, чтобы больше их не повторять.

– Не посадит ли Энрике Забарного в запас после неудачной игры?

– Легко! Энрике доказал, что он серьезный тренер, Лигу чемпионов просто так не выигрывают. Он проведет анализ и если Забарный допустит еще одну такую ​​ошибку, то точно сядет. ПСЖ обыграл «Байер», да еще и с таким большим счетом, поэтому в первый раз Энрике может и простить Забарного, но вторую такую ​​ошибку ему лучше не допускать, – считает Леоненко.