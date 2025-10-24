Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если ты стоишь 90 млн, то нельзя совершать такие ошибки»
Лига чемпионов
24 октября 2025, 11:17 |
1008
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если ты стоишь 90 млн, то нельзя совершать такие ошибки»

Бывший игрок киевского «Динамо» оценил игру Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов

24 октября 2025, 11:17 |
1008
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если ты стоишь 90 млн, то нельзя совершать такие ошибки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леонеко поделился мнением об игре защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов.

В среду, 22 октября, ПСЖ разгромил немецкий «Байер» со счетом 7:2, а украинец был вынужден покинуть поле из-за красной карточки еще в первом тайме.

– Что скажете о провальной игре Забарного, который привез два пенальти и был удален еще в первом тайме?

– Это нужно его спросить, почему он так плохо сыграл. Может быть, магнитные бури повлияли. Плохие игры у всех бывают, но если ты стоишь 90 миллионов, то нельзя совершать такие ошибки, которые делает Попов в «Динамо». Ошибки делают все, но надо делать выводы: как и когда ты их делаешь, при каком счете и проводишь ли потом анализ, чтобы больше их не повторять.

– Не посадит ли Энрике Забарного в запас после неудачной игры?

– Легко! Энрике доказал, что он серьезный тренер, Лигу чемпионов просто так не выигрывают. Он проведет анализ и если Забарный допустит еще одну такую ​​ошибку, то точно сядет. ПСЖ обыграл «Байер», да еще и с таким большим счетом, поэтому в первый раз Энрике может и простить Забарного, но вторую такую ​​ошибку ему лучше не допускать, – считает Леоненко.

По теме:
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Единственный сюрприз. Известный француз – о первых месяцах Забарного в ПСЖ
Лига чемпионов Байер Байер - ПСЖ ПСЖ Виктор Леоненко Илья Забарный Луис Энрике
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Футбол | 24 октября 2025, 05:37 8
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит

Защитник горняков поделился эмоциями после матча с польской командой в Лиге конференций

Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций
Футбол | 24 октября 2025, 10:09 0
Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций
Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций

Именитый украинский тренер оценил игру и результат «горняков» против «Легии»

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Футбол | 23.10.2025, 11:11
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 231
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем