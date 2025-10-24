Руслан РОТАНЬ: «Он очень напоминает меня на футбольном поле»
Наставник «волков» – об Александре Хацкевиче
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о вице-президенте клуба Александре Хацкевиче.
«У нас всегда были прекрасные отношения. Я хорошо знаю Александра Николаевича – он чрезвычайно порядочный, уравновешенный и спокойный человек. На поле он эмоциональный, горячий, чем-то напоминает меня, но в жизни – совсем другой. Мы много общаемся, советуемся между собой. У нас полное взаимопонимание», – сказал Ротань.
Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».
