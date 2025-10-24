Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Он очень напоминает меня на футбольном поле»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 00:32 |
169
0

Руслан РОТАНЬ: «Он очень напоминает меня на футбольном поле»

Наставник «волков» – об Александре Хацкевиче

24 октября 2025, 00:32 |
169
0
Руслан РОТАНЬ: «Он очень напоминает меня на футбольном поле»
ФК Полесья. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о вице-президенте клуба Александре Хацкевиче.

«У нас всегда были прекрасные отношения. Я хорошо знаю Александра Николаевича – он чрезвычайно порядочный, уравновешенный и спокойный человек. На поле он эмоциональный, горячий, чем-то напоминает меня, но в жизни – совсем другой. Мы много общаемся, советуемся между собой. У нас полное взаимопонимание», – сказал Ротань.

Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».

По теме:
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему Динамо не пробивало пенальти в матче с Зарей
Александр Хацкевич Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23 октября 2025, 08:45 0
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри

Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри

ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23 октября 2025, 04:57 5
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус

Вот что сделал Андрей Лунин сразу после финального свистка...

ЛЕОНЕНКО: Суркис делает из себя любителя. Почему он сидит в запасе Динамо?
Футбол | 23.10.2025, 23:22
ЛЕОНЕНКО: Суркис делает из себя любителя. Почему он сидит в запасе Динамо?
ЛЕОНЕНКО: Суркис делает из себя любителя. Почему он сидит в запасе Динамо?
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Футбол | 23.10.2025, 18:32
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23.10.2025, 07:22
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 7
Бокс
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем