Маркевич рассказал, что будет с Динамо, если Суркис уволит Шовковского

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, может ли отставка Александра Шовковского повлиять на общую картину игры киевского «Динамо».

– Смена главного тренера не решит ситуацию в киевском Динамо?

– Думаю, нет. Есть руководство клуба, они, наверное, больше знают. Смена наставника, считаю, не даст большого эффекта.

