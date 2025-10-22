Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич рассказал, что будет с Динамо, если Суркис уволит Шовковского
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 21:28
Мирон Богданович не ожидает больших изменений

УПЛ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, может ли отставка Александра Шовковского повлиять на общую картину игры киевского «Динамо».

– Смена главного тренера не решит ситуацию в киевском Динамо?

– Думаю, нет. Есть руководство клуба, они, наверное, больше знают. Смена наставника, считаю, не даст большого эффекта.

Ранее тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua поделился ожиданиями от матча Лиги конференций «Самсунспор» – «Динамо», который состоится 23 октября.

