Маркевич рассказал, что будет с Динамо, если Суркис уволит Шовковского
Мирон Богданович не ожидает больших изменений
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, может ли отставка Александра Шовковского повлиять на общую картину игры киевского «Динамо».
– Смена главного тренера не решит ситуацию в киевском Динамо?
– Думаю, нет. Есть руководство клуба, они, наверное, больше знают. Смена наставника, считаю, не даст большого эффекта.
Ранее тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua поделился ожиданиями от матча Лиги конференций «Самсунспор» – «Динамо», который состоится 23 октября.
