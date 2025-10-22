Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса», который состоится 22 октября.

Влияние Винисиуса: «Он очень сильный футболист, который играет ключевую роль в этом сезоне, как и во многих других. На днях я говорил с ним о том, какое влияние он может оказать и как он может изменить игру во втором тайме.

Нам нужно, чтобы он был максимально сосредоточен на том, что у него хорошо получается. Винисиус отлично выполняет свою ежедневную работу и отлично реагирует на матчи».

Про Арду Гюлера: «Не только благодаря своему происхождению, но и благодаря своим качествам, он представляет собой смесь Озила и Гути . У Гути также было это качество, позволяющее великолепно играть рядом с нападающим в атаке.

Чем чаще мы видим Арду на поле, тем быстрее замечаем, что его игра улучшается. Мы должны поддерживать его – «Реал» очень доволен игрой Гюлера, его зрелостью и тем влиянием, которое он оказывает на игру».

Игровое время Эндрика: «Мы пока не дошли до этого момента. Конкуренция за места в атаке очень жёсткая. Он должен быть готов к моменту и контексту каждой игры. Это касается его, Гонсало и Браима. У них будут шансы, потому что матчей много. Это элитный футбол, и нам нужно как можно больше качественных игроков».

Игра «Ювентуса: «В последние три недели у них была очень хорошая серия. Независимо от последних результатов, мы очень внимательно готовимся к предстоящему поединку. Любая итальянская команда, переживающая трудный период, может быть вдвойне опасна. Мы не должны забывать историю. У них очень сильные игроки, которые умеют бороться. Йылдыз – один из них; его прогресс просто фантастический, как в «Ювентусе», так и в сборной Турции».

Когда вернутся Трент и Карвахаль: «Мы будем действовать день за днём. Трент и Карвахаль смогли провести часть тренировки. Мы внимательно будем следить за ними, чтобы принять окончательное решение. В субботу я, вероятно, предоставлю вам окончательное медицинское заключение, но что касается Лиги чемпионов, я не думаю, что они будут готовы».

Влияние Мбаппе в этом сезоне: «Его положительное влияние на команду почти так же важно, как и то, что его товарищи по команде следуют за ним, когда у него мяч, и когда его нет. Это помогает нам лучше контролировать игру.

Килиан всегда забивает голы, где-то больше, где-то меньше, но он всегда забивает. Он делал это в «Монако» и Париже. И в сборной тоже. Но его влияние огромно, и это то, что необходимо для команды. Мбаппе в отличной форме после адаптации в прошлом году. У него всё налаживается в голове, и именно поэтому он так хорошо играет».

Роль Куртуа: «Дело не только в том, что он делает в воротах. Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере и понимании игры. Видно, что он с интересом относится к каждому поединку»

Адаптация Мастантуоно: «Он приехал пару месяцев назад. Он из совершенно другой среды, и мы должны ему помочь. Ему всего 18 лет. Сейчас мы должны быть более чем довольны его развитием. Я настроен оптимистично. Он в нужном месте, и мы рады, что он с нами».

Угроза от Ювентуса: «Тактически это очень сильная команда. Они часто меняют позиции, у них ротация центральных защитников и фланговая игра. Если ты не умеешь играть без мяча, они находят свободного игрока и способны вывести тебя из равновесия.

Нам нужно будет сыграть очень качественно, давать мячу скорость, искать контратаки и играть вертикально. Нам нужно работать над тем, куда мы хотим направить игру».