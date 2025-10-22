Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед интересуется хавбеком сборной Франции
Англия
22 октября 2025, 09:40 | Обновлено 22 октября 2025, 09:41
197
0

Ман Юнайтед интересуется хавбеком сборной Франции

Рыночная стоимость Коне составляет 50 миллионов евро

22 октября 2025, 09:40 | Обновлено 22 октября 2025, 09:41
197
0
Ман Юнайтед интересуется хавбеком сборной Франции
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ману Коне

Руководство «Манчестер Юнайтед» активно изучает варианты укрепления средней линии.

«Красные дьяволы» проявляют интерес к полузащитнику «Ромы» и сборной Франции Ману Конте, сообщает инсайдер Грэм Бэйли.

По его словам, ранее «Юнайтед» считал, что 24-летний игрок не готов для Английской Премьер-лиги. Однако сейчас боссы английского клуба видят, как француз прогрессирует.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Коне составляет 50 миллионов евро.

Коне в этом сезоне сыграл на клубном уровне в 9 матчах и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» после восьми матчей национального первенства идет на 9-ой строчке турнирной таблицы, у команды 13 набранных очков.

По теме:
Зинченко зимой может сменить клуб. Известно, куда перейдет украинец
Итальянский журналист: «Гасперини был даже хуже Довбика»
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12 матчах подряд
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Рома Рим трансферы АПЛ
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 56
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Трубин и Судаков узнали свои оценки после разгромного поражения от Ньюкасла
Футбол | 22 октября 2025, 09:11 4
Трубин и Судаков узнали свои оценки после разгромного поражения от Ньюкасла
Трубин и Судаков узнали свои оценки после разгромного поражения от Ньюкасла

«Бенфика» пропустила три гола на выезде в противостоянии третьего тура Лиги чемпионов

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Футбол | 22.10.2025, 06:44
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21.10.2025, 11:09
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 127
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем