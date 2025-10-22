Ман Юнайтед интересуется хавбеком сборной Франции

Руководство «Манчестер Юнайтед» активно изучает варианты укрепления средней линии.

«Красные дьяволы» проявляют интерес к полузащитнику «Ромы» и сборной Франции Ману Конте, сообщает инсайдер Грэм Бэйли.

По его словам, ранее «Юнайтед» считал, что 24-летний игрок не готов для Английской Премьер-лиги. Однако сейчас боссы английского клуба видят, как француз прогрессирует.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Коне составляет 50 миллионов евро.

Коне в этом сезоне сыграл на клубном уровне в 9 матчах и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» после восьми матчей национального первенства идет на 9-ой строчке турнирной таблицы, у команды 13 набранных очков.