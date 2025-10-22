Атлетико никогда не побеждал на выезде клубы АПЛ в группе ЛЧ
Мадридский клуб проиграл Арсеналу со счетом 0:4
Мадридский «Атлетико» ни разу в истории не побеждал клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) на выезде на общем или групповом этапе Лиги чемпионов.
Согласно статистическим данным, в шести таких матчах у «матрасников» две ничьих и 4 поражения.
Во вторник, 21 октября, команда Диего Симеоне разгромно проиграла лондонскому «Арсеналу». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 0:4.
Аргентинский наставник мадридцев ранее прокомментировал крупное поражение команды в Лондоне. По мнению специалиста, его подопечные хорошо держались до первого гола.
FT: Arsenal 4-0 Atlético Madrid— Squawka Live (@Squawka_Live) October 21, 2025
Atlético Madrid have never won away to an English side in the group/league phase of the UEFA Champions League (D2 L4).#UCL | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/jOPiRIOPd1
