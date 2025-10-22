Атлетико никогда не побеждал на выезде клубы АПЛ в группе ЛЧ

Мадридский «Атлетико» ни разу в истории не побеждал клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) на выезде на общем или групповом этапе Лиги чемпионов.

Согласно статистическим данным, в шести таких матчах у «матрасников» две ничьих и 4 поражения.

Во вторник, 21 октября, команда Диего Симеоне разгромно проиграла лондонскому «Арсеналу». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 0:4.

Аргентинский наставник мадридцев ранее прокомментировал крупное поражение команды в Лондоне. По мнению специалиста, его подопечные хорошо держались до первого гола.