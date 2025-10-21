МОУРИНЬО: «Судаков будет расположен ближе к Павлидису»

Португальский коуч «Бенфики» Жозе Моуриньо накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла» рассказал, где именно будет играть украинский хавбек Георгий Судаков, и пошутил, что, возможно, раскрывает секрет для тренера соперников:

«Мы не являемся быстрой командой, с мощными переходами из обороны в атаку или очень быстрыми либо вертикальными флангами. Связка Судаков и Павлидис – это то, что мы можем использовать и над чем можем ещё работать.

Очень важно преодолеть первую линию давления «Ньюкасла». Она очень интенсивная – они выдвигают вперёд много игроков и оставляют пространство между средней и оборонительной линией, которое мы должны уметь использовать.

Обычно Судаков играет больше слева, и я надеюсь, что Эдди Хау (тренер «Ньюкасла») не смотрит этот канал, но в матче ЛЧ Судаков будет располагаться ближе к Павлидису».

Матч 3-го тура ЛЧ между «Ньюкаслом» и «Бенфикой» на «Сент-Джеймс Парк» состоится 21 октября в 22:00 по Киеву.