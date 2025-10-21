Сыграет ли Яремчук? Стартовые составы Барселоны и Олимпиакоса на матч ЛЧ

Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос».

Команды выйдут на поле «Эстадио Олимпико» в Барселоне, стартовый свисток главного арбитра Урса Шнайдера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Наставники команд – Ханс-Дитер Флик и Хосе Луис Мендилибар – определились со стартовыми составами. Форвард греческого клуба Роман Яремчук начнет этот поединок со скамейки запасных.

После двух сыгранных туров каталонский клуб набрал три балла и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» разместился на 29-й позиции, в активе команды один пункт.

Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Олимпиакос: