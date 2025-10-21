Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Сыграет ли Яремчук? Стартовые составы Барселоны и Олимпиакоса на матч ЛЧ

Матч третьего тура состоится 21 октября в 19:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос».

Команды выйдут на поле «Эстадио Олимпико» в Барселоне, стартовый свисток главного арбитра Урса Шнайдера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Ханс-Дитер Флик и Хосе Луис Мендилибар – определились со стартовыми составами. Форвард греческого клуба Роман Яремчук начнет этот поединок со скамейки запасных.

После двух сыгранных туров каталонский клуб набрал три балла и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» разместился на 29-й позиции, в активе команды один пункт.

Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона Олимпиакос:

По теме:
Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги
ВИДЕО. Комментарии Алонсо перед матчем Лиги чемпионов Реал – Ювентус
Пеп ГВАРДИОЛА: «Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего»
Лига чемпионов Барселона Олимпиакос Пирей Роман Яремчук стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
