Пеп ГВАРДИОЛА: «Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего»

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Вильярреалом»:

«Мы сыграли всего восемь матчей в Премьер-лиге и два матча в Лиге чемпионов. Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего», — сказал Гвардиола журналистам в понедельник.

«Это не определяет сезон, но мы много говорим о том, что мы можем сделать лучше. Я невероятно уверен в игроках и команде... эти игроки способны на многое».

«Когда вы видите команду Марселино, не зная, что Марселино находится на скамейке запасных, вы узнаете его стиль игры».

«Поэтому, когда команде удается вернуться в Лигу чемпионов в такой конкурентной лиге, как испанская, это должно быть чем-то особенным.

Я очень уважаю и восхищаюсь им, но, с другой стороны, мы с нетерпением ждем хорошего матча завтра вечером.

Мы забиваем много голов, создаем много моментов и пропускаем не так много, но завтра нас ждет еще одно испытание».

