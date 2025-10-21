Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего»
Лига чемпионов
21 октября 2025, 18:41 |
110
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего»

Испанский тренер дал пресс-конференцию перед матчем с «Вильярреалом»

21 октября 2025, 18:41 |
110
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Вильярреалом»:

«Мы сыграли всего восемь матчей в Премьер-лиге и два матча в Лиге чемпионов. Создается ощущение, что каждый матч лучше предыдущего», — сказал Гвардиола журналистам в понедельник.

«Это не определяет сезон, но мы много говорим о том, что мы можем сделать лучше. Я невероятно уверен в игроках и команде... эти игроки способны на многое».

«Когда вы видите команду Марселино, не зная, что Марселино находится на скамейке запасных, вы узнаете его стиль игры».

«Поэтому, когда команде удается вернуться в Лигу чемпионов в такой конкурентной лиге, как испанская, это должно быть чем-то особенным.

Я очень уважаю и восхищаюсь им, но, с другой стороны, мы с нетерпением ждем хорошего матча завтра вечером.

Мы забиваем много голов, создаем много моментов и пропускаем не так много, но завтра нас ждет еще одно испытание».

Ранее тренер «Вильярреала» назвал главную задачу в матче с «Манчестер Сити».

По теме:
ВИДЕО. Комментарии Алонсо перед матчем Лиги чемпионов Реал – Ювентус
Сыграет ли Яремчук? Стартовые составы Барселоны и Олимпиакоса на матч ЛЧ
Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ювентус
Вильярреал Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция Пеп Гвардиола
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21 октября 2025, 07:00 2
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером

Трилогия против Фьюри – маловероятна

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21 октября 2025, 11:09 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Классика ЛЧ, испанская тактика в Лондоне, испытания для Особенного и Зинченко

Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Футбол | 21.10.2025, 16:40
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 115
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем