Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Лига конференций
21 октября 2025, 17:29 | Обновлено 21 октября 2025, 17:32
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча

Томас Райс считает киевлян командой уровня Лиги чемпионов

Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Райс

Главный тренер турецкого «Самсунспора» Томас Райс накануне поединка второго тура общего этапа Лиги конференций, в котором его команде дома предстоит сыграть против «Динамо», очень лестно высказался о киевлянах.

«Я очень доволен болельщиками «Самсунспора». Нам предстоит очень важный домашний матч. Надеюсь, стадион будет полон. Надеюсь, в четверг мы увидим непоколебимую поддержку наших болельщиков на стадионе. Я не из тех тренеров, кто любит много говорить о голах. Я всегда предпочитаю двигаться шаг за шагом, матч за матчем. Наши следующие два матча в Лиге конференций пройдут дома и они очень важны. Если мы выиграем эти матчи, мы сможем выйти из группового этапа. Нашим футболистам понравится этот матч. Они выложатся по полной. «Динамо» Киев – сильный соперник. Это команда уровня Лиги чемпионов», – заявил Райс.

Матч «Самсунспор» – «Динамо» запланирован к проведению на 23 октября.

Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Лига конференций
Алексей Сливченко Источник: Ajansspor
DYNAMIT
Райс усе правильно сказав — Динамо навіть у непростий період залишається клубом із ментальністю Ліги чемпіонів. Повага суперника — це завжди показник класу.
Dynamic
Пишаємося Динамо Київ! 🤍💙
KYIV_FOREVER
Динамо Київ - гранд! І це знають в Туреччині. Гратимем лише на перемогу!
MaximusOne
Він походу давно матчі Динамо не дивився.
