Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча

Главный тренер турецкого «Самсунспора» Томас Райс накануне поединка второго тура общего этапа Лиги конференций, в котором его команде дома предстоит сыграть против «Динамо», очень лестно высказался о киевлянах.

«Я очень доволен болельщиками «Самсунспора». Нам предстоит очень важный домашний матч. Надеюсь, стадион будет полон. Надеюсь, в четверг мы увидим непоколебимую поддержку наших болельщиков на стадионе. Я не из тех тренеров, кто любит много говорить о голах. Я всегда предпочитаю двигаться шаг за шагом, матч за матчем. Наши следующие два матча в Лиге конференций пройдут дома и они очень важны. Если мы выиграем эти матчи, мы сможем выйти из группового этапа. Нашим футболистам понравится этот матч. Они выложатся по полной. «Динамо» Киев – сильный соперник. Это команда уровня Лиги чемпионов», – заявил Райс.

Матч «Самсунспор» – «Динамо» запланирован к проведению на 23 октября.