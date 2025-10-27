Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 00:32 |
187
1

Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ

Мирон Богданович озвучил претендентов на титул

27 октября 2025, 00:32 |
187
1 Comments
Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что в чемпионате Украины по футболу может произойти сенсация.

«Я не исключаю сенсации и на финише чемпионата. Пока тот же «Кривбасс», ЛНЗ, «Полесье», как я так понял, не собираются уходить на второй план. Хотя, конечно, если динамовцы и «горняки» поставят всех своих футболистов на ноги, то они все равно будут фаворитами», – сказал Маркевич.

Пока «Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 21 очко. У киевского «Динамо» на один балл меньше и вторая позиция.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

По теме:
«Он был незаметен». Маркевич высказался о игре Ямаля в матче с Реалом
Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль-Класико Реалу
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Бокс | 26 октября 2025, 09:44 11
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером

Британец вызвал Александра на бой

Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Футбол | 27 октября 2025, 01:12 0
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура итальянской Серии А

Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 26.10.2025, 21:05
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26.10.2025, 02:26
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Фу, Міроне! «Кривбас», ЛНЗ, «Полісся»... А як же Цифра? Арери тобі такого не простять.
Ответить
0
Популярные новости
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 21
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем