Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что в чемпионате Украины по футболу может произойти сенсация.

«Я не исключаю сенсации и на финише чемпионата. Пока тот же «Кривбасс», ЛНЗ, «Полесье», как я так понял, не собираются уходить на второй план. Хотя, конечно, если динамовцы и «горняки» поставят всех своих футболистов на ноги, то они все равно будут фаворитами», – сказал Маркевич.

Пока «Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 21 очко. У киевского «Динамо» на один балл меньше и вторая позиция.

