Маркевич назвал клубы, которые могут шокировать Динамо и Шахтер в УПЛ
Мирон Богданович озвучил претендентов на титул
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что в чемпионате Украины по футболу может произойти сенсация.
«Я не исключаю сенсации и на финише чемпионата. Пока тот же «Кривбасс», ЛНЗ, «Полесье», как я так понял, не собираются уходить на второй план. Хотя, конечно, если динамовцы и «горняки» поставят всех своих футболистов на ноги, то они все равно будут фаворитами», – сказал Маркевич.
Пока «Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 21 очко. У киевского «Динамо» на один балл меньше и вторая позиция.
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
