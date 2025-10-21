Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  От Зазроева до Асатиани: уроженцы Закавказья – в киевском Динамо
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 15:40 | Обновлено 21 октября 2025, 15:53
От Зазроева до Асатиани: уроженцы Закавказья – в киевском Динамо

Носители кавказского футбольного колорита в столице Украины

От Зазроева до Асатиани: уроженцы Закавказья – в киевском Динамо
ФК Динамо. Георгий Деметрадзе

21 октября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного капитана киевского «Динамо» послевоенных 1950-х Андрея Зазроева. Уроженец Тифлиса (ныне – Тбилиси) снискал славу именно как игрок украинского клуба. Чем не повод вспомнить мастеров кожаного мяча, родившихся в Грузии, Армении и Азербайджане и вписавших свои имена в историю столично-украинского гранда? Из них, скажу я вам, получилась, неплохая такая команда. Правда, с ярко выраженным атакующим уклоном.

Вратарь: Юрий Роменский (родился в 1952 г.)

Будущий голкипер киевского «Динамо» родился в азербайджанском Мингечауре, куда в послевоенье середины прошлого столетия был откомандирован его отец для участия в строительстве тамошней ГЭС. Футбольные университеты Юрий проходил в местных командах. Примечательно, что в молодые годы пробовал себя и в нападении, однако впоследствии оказался на вратарском посту. Постепенно талантливый кипер поднимался по карьерным ступенькам: от мингечаурской команды через бакинский «Нефтчи» – до «Черноморца». А в конце 1970-х оказался в киевском «Динамо». С его именем связаны два союзных чемпионства киевлян в начале 1980-х.

Говоря о нынешней беспроигрышной серии «Динамо», многие отмечают, что она превысила себе подобную 10-летней древности, однако почему-то мало кто вспоминает о пока что абсолютно рекордной серии киевлян без поражений во внутреннем чемпионате в 1980–1981 гг. А она вместе с тем состояла из 45-ти игр, и Юрий Роменский как вратарь «Динамо» имел к ней непосредственное отношение. Показательно, что когда серия прервалась (случилось поражение в москве в матче с ЦСКА – 0:2), то Роменский отсутствовал в заявке на игру. В чемпионском сезоне-80 у Роменского – 20 сухих матчей, а в неудачном для киевлян сезоне-79 (лишь 3-е место) Юрий Михайлович отыграл насухо 14 игр чемпионата.

Защитники: Ерванд Сукиасян (родился в 1967 г.), Каха Каладзе (родился в 1978 г.), Альберт Саркисян (родился в 1963 г.), Ахрик Цвейба (родился в 1966 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Слева в защите – Ерванд Сукиасян. Может, не так много времени и провел уроженец Еревана в киевском «Динамо», но отличился в первом же в истории матче киевлян в чемпионате независимой Украины: удачно сыграв на добивании, провел гол в ворота «Металлиста», который в конце концов, и решил судьбу матча в пользу динамовцев. Вскоре Ерванд забил еще один победный гол: пострадала «Нива» из Тернополя.

Эх, Каха, Каха… В свое время вы признавались в любви к Киеву, говорили о том, что будете жить в украинской столице – «одном из красивейших городов Европы» – по окончании карьеры, в начале полномасштабной войны отмечали, что Грузия всегда будет стоять с украинским народом, а ныне отличаетесь не особо благоволящими нашей стране заявлениями в рамках политического дискурса «Грузинской мечты». Идеология пророссийской политической силы оказалась дороже киевских воспоминаний о становлении вас как футболиста европейского класса. Трансформация от автора голов в динамовской футболке в ворота «Баварии» и «Андерлехта» до фраз о том, что «украинизация Грузии не состоится», к сожалению, произошла.

Другой центрдеф – уроженец Еревана Альберт Саркисян. Он был в составе киевского «Динамо» в сезоне-1989. Внешне, да и по манере игры напоминал россиянина Александра Бубнова, нравился Валерию Лобановскому, однако не смог проявить свои добродетели в Киеве. Саркисян принимал участие во 2-м тайме домашнего матча против московского «Спартака» в 1989 г., который был шокирующим для киевской команды. Домашние 1:4 против принципиального соперника не каждый же день случаются. 2 гола спартаковцы забили, когда на поле находился Саркисян. Еще мне запомнилось то, что дважды Саркисян выходил на замены, меняя отличившихся голами игроков передней линии: Олега Протасова в матче против московского «Локомотива» и Алексея Михайличенко в кубковом матче против кутаисского «Торпедо». И все же место Саркисяна в этой команде – исключительно из-за малого выбора кавказцев-защитников в составе киевлян.

Уроженец Гудауты Ахрик Цвейба играл за киевский клуб в начале 1990-х. Поставлю его на позицию правого защитника, хотя чаще Ахрик располагался в центре обороны. Примечательно, что в 1991 г. Цвейбу признавали игроком года в Украине. В последнем союзном чемпионате забил самый красивый гол одного из месяцев, поразив ударом издалека ворота запорожского «Металлурга».

Полузащитники: Малхаз Асатиани (родился в 1981 г.), Михеил Джишкариани (родился в 1969 г.), Виталий Шевченко (родился в 1951 г.)

ФК Динамо

Перебор с атакующими игроками заставляет формировать среднюю линию из футболистов, которым куда привычнее находиться на острие нападения. Разве что центрдеф/опорник Малхаз Асатиани (его родной город – Кутаиси), засветившийся в семинском «Динамо» конца нулевых, став чемпионом Украины, ориентирован на оборону. Малхаз забил гол в кубковом матче против мелитопольского «Олкома», удачно использовав угловой в исполнении Николая Морозюка. Отличительная черта – в том матче действиями киевлян руководили Олег Лужный и Валерий Зуев, а Валерий Семин непосредственно с тренерской скамьи не увидел гола своего протеже, ведь находился в Лондоне, где наблюдал за игрой «Арсенала» – будущего соперника киевлян в Лиге чемпионов.

Михеила Джишкариани, по основной профессии нападающего, поставлю в полузащиту. Уроженец Сухуми запомнился кубковым дублем в составе «Динамо» в ворота «Газовика» из города Комарно. Неплохой период у него был в конце лета – начале осени 1994 г., когда он несколько раз отмечался голами в чемпионате Украины, особенно, выходя на замену.

Какая же символическая команда без Шевченко! Родившийся в Баку Виталий Шевченко играл как на позиции центрального нападающего, так и на позиции правого вингера. Он защищал цвета «Динамо» в первой половине 1970-х гг., но проигрывал конкуренцию тогдашним звездам. Впрочем, начал киевский этап карьеры Виталий Викторович весьма бодро, ведь в кубковом противостоянии с «Текстильщиком» из Иваново в марте 1972 г. отличился голами в обеих играх. А вскоре уже в домашнем матче чемпионата против «Днепра» провел победный гол. Однако развить успех в столице Украины у Виталия Шевченко, к сожалению, не получилось. Серьезная травма помешала амбициозным планам.

Нападающие: Андрей Зазроев (1925–1987), Георгий Деметрадзе (родился в 1976 г.), Георгий Граматикопуло (1930–1992)

Андрей Зазроев с Кубком СССР

Именно Андрей Зазроев как капитан команды, выигравшей Кубок СССР, держит в руках этот почетный трофей на исторических фотографиях 1954 г. Настоящая его фамилия – Зазрошвили, а по национальности он – осетин. В киевском «Динамо» он стал одним из пионеров – обладателей звания заслуженного мастера спорта. Голкипер киевского «Динамо» тех времен Олег Макаров в своей книге «Вратарь» вспоминает, что Зазроев был «веселым, полным кипучего оптимизма… неугомонным шутником… очень легко сошелся со всеми нами, стал душой команды, нашим арбитром и вожаком». Кроме того, Макаров отмечает, что вскоре «Зазроев был единогласно избран капитаном команды». Веселый нрав капитана дополняло умение играть на фортепиано, хорошо петь, а также интерес к истории и, в частности, обучение на историческом факультете Киевского университета.

Июль 1952 г. – это практически хайп-грейн для Зазроева! Он отмечается голами в 5-ти матчах подряд, зарекомендовав себя настоящим кошмаром для защитников команд-соперниц. А в одной из этих игр – против московских железнодорожников – у него получилось сделать хет-трик за 13 минут (с 46-й по 59-ю) да еще и добавить к нему ассист! На тот период пришелся и интересный матч киевлян с горняками – на нейтральном поле в москве. Тогда Зазроев один гол забил, а также отдал 2 голевые передачи. В ту жаркую середину лета Андрей Иванович заложил крепкий фундамент для того, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Отмечу еще два хет-трика в исполнении этого форварда. На пути к триумфу в Кубке СССР 1954 г. Зазроев специализировался на поражении ворот команд, представлявших общество «Спартак». Забил в частности 3 гола вильнюсцам я в первые полчаса игры. Один раз отличился в матче против московских красно-белых. А в 1955 г., уже когда киевский этап карьеры Зазроева подходил к концу, от трех точных ударов нападающего пострадали куйбышевские «Крылья Советов». Примечательно, что на оформление этого хет-трика у Зазроева снова ушло всего 13 минут: с 63-й по 76-ю!

Уроженец Тбилиси Георгий Деметрадзе защищал цвета киевского «Динамо» на рубеже веков. На защиту работать ленился, а вот непосредственные обязанности форварда исполнял добросовестно. До сих пор перед глазами его чудесный гол «Баварии» в Лиге Чемпионов: ударом через себя! Незабываем и дубль Георгия в ворота «Андерлехта» в одном из лучших матчей «Динамо» за всю историю участия в Лиге Чемпионов! В самом эпилоге поединка грузинский нападающий проявил настоящую сноровку в штрафной площадке гостей, дважды правой ногой попав в незащищенную зону ворот. Ну и, конечно, не забыть его 4 гола в ворота тернопольской «Нивы» на выезде в той игре-феерии, которая закончилась со счетом 7:3.

Грек по происхождению, рожденный в Сухуми Георгий Грамматикопуло, перед тем, как пополнить ряды киевлян, защищал цвета тбилисского и ленинградского «Динамо». Валерий Мирский и Борис Семибратский в исторической книге о «Динамо» «Атакующая вершины» отмечали то, что Грамматикопуло в середине 1950-х входил в «великолепную пятерку» в тогдашней линии нападения киевлян. Кстати, наряду с Зазроевым. Георгия Саввича Мирский и Семибратский характеризуют так: «Оригинальный дриблер, импульсивный, непостижимо для защитников меняющий направления бега с мячом».

***

Амисулашвили, Марцваладзе, Пейкришвили – цвета «Динамо» в разное время защищало немало уроженцев Закавказья, или Южного Кавказа. Кто-то смог найти себя в динамовской футболке, даже стал капитаном команды, кто-то не смог проявить свои добродетели в столице Украины. Как бы то ни было, а интерес к кавказскому вектору селекции у динамовских искателей талантов был всегда. Изобретательность, взрывной темперамент, нестандартное игровое мышление кавказцев запомнились киевской торсиде. Что ж, продолжение обязательно воспоследует!

Алексей РЫЖКОВ

