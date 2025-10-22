Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»

Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко отметил, что у Шахтера, несмотря на летние трансферы, остаются большие проблемы в атаке, где не хватает забивного центрального нападающего.

«Я у Шахтера вообще не вижу центрфорварда. Есть Кауан Элиас, который забил аж один гол за десять матчей. В УПЛ основной центрфорвард Шахтера не может забить в шести матчах кряду. И это за него 20 миллионов заплатили».

«Я такого форварда без эффективности в Шахтере не помню. У команды проблемы с голами, несмотря на то, что летом на новичков потратили 32 миллиона».

«Клубу нужно усилить позицию центрфорварда», – сказал Вацко.

Шахтер за семь осенних матчах в пяти забил один гол или меньше.