Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 16:21 | Обновлено 22 октября 2025, 16:27
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»

Вацко отметил проблемы в атаке

Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко отметил, что у Шахтера, несмотря на летние трансферы, остаются большие проблемы в атаке, где не хватает забивного центрального нападающего.

«Я у Шахтера вообще не вижу центрфорварда. Есть Кауан Элиас, который забил аж один гол за десять матчей. В УПЛ основной центрфорвард Шахтера не может забить в шести матчах кряду. И это за него 20 миллионов заплатили».

«Я такого форварда без эффективности в Шахтере не помню. У команды проблемы с голами, несмотря на то, что летом на новичков потратили 32 миллиона».

«Клубу нужно усилить позицию центрфорварда», – сказал Вацко.

Шахтер за семь осенних матчах в пяти забил один гол или меньше.

Кауан Элиас Виктор Вацко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
MaximusOne
Не потрібно нікого купляти, просто потрібно ставити тих що треба, бразилець Мейрелліш, і африканець Канте (з молодіжки), це дуже хороші форварди.
514839
Не тільки центрфорварда. Перш за все - визнати, що зробили помилку з Тураном, який, на мій погляд, не кращий ані за Пушича, ані, навіть, за Йовічевіча.
