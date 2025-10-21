Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Названа судейская бригада на матч Шахтер – Легия в Лиге конференций
Лига конференций
21 октября 2025, 11:35 | Обновлено 21 октября 2025, 11:39
Названа судейская бригада на матч Шахтер – Легия в Лиге конференций

Португальский специалист еще не работал на матчах с участием украинских клубов

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Густаво Коррея

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил арбитров матча донецкого «Шахтера» в Лиге конференций.

Главным арбитром встречи «горняков» с польской «Легией» будет португалец Густаво Коррея. Его ассистентами выступят Андре Диаш и Тьягу Кошта. Резервный арбитр – Клаудиу Перейра.

За работу VAR будет отвечать Андре Нарсишу, ассистентом выступит Бруну Эстевеш.

Украинские клубы главный португальский арбитр не обслуживал, но работал на матче молодежной сборной Украины против Англии в октябре 2023 года.

Встреча «Шахтер» – «Легия» состоится в четверг, 23 октября, старт игры запланирован на 19:45.

Шахтер Донецк Лига конференций судьи (арбитры)
Оксана Баландина Источник: УЕФА
