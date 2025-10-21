Названа судейская бригада на матч Шахтер – Легия в Лиге конференций
Португальский специалист еще не работал на матчах с участием украинских клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил арбитров матча донецкого «Шахтера» в Лиге конференций.
Главным арбитром встречи «горняков» с польской «Легией» будет португалец Густаво Коррея. Его ассистентами выступят Андре Диаш и Тьягу Кошта. Резервный арбитр – Клаудиу Перейра.
За работу VAR будет отвечать Андре Нарсишу, ассистентом выступит Бруну Эстевеш.
Украинские клубы главный португальский арбитр не обслуживал, но работал на матче молодежной сборной Украины против Англии в октябре 2023 года.
Встреча «Шахтер» – «Легия» состоится в четверг, 23 октября, старт игры запланирован на 19:45.
