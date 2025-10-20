Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии
Шотландия
20 октября 2025, 21:49 | Обновлено 20 октября 2025, 22:01
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший помощник Флика возглавил известный клуб Шотландии

Данни Рель будет работать в «Рейнджерсе»

ФК Рейнджерс. Данни Рель

Шотландский «Рейнджерс» официально определился с новым тренером. Команду из Глазго возглавил немецкий специалист Данни Рель.

По информации пресс-службы клуба, наставник подписал контракт на два с половиной года.

«Для меня огромная честь возглавить такой невероятный клуб, известный во всем мире. Я знаю, что сезон начался сложно, но еще многое можно достичь в четырех турнирах, и моя команда и я сделаем все возможное, чтобы отблагодарить болельщиков и клуб.

Фанаты хотят видеть результат уже сейчас – и я мыслю точно так же. Я верю в игроков и в то, что мы можем добиться успеха. У нас нет времени на промедление, мы начинаем прямо сейчас. Я понимаю, что доверие нужно заслужить, и мы должны показать нашим фанатам на поле, что они могут нам доверять.

Ожидания высоки, и мне нравится этот вызов, ведь я ставлю высокие стандарты перед собой и командой. «Рейнджерс» строится на традициях трудолюбия, единства и успеха – именно это я хочу передать команде и всем вам. С нетерпением жду встречи с составом и начала работы перед игрой против «Бранна» в четверг», – сказал Данни.

Последним местом работы Данни стал английский клуб «Шеффилд Уэнсдей», где немец пробыл с октября 2023 по июль 2025 года. Во главе команды Рель провел 89 матчей, в которых оформил 34 победы, 19 ничьих и 36 раз уступил.

До этого Данни работал исключительно помощником тренеров в «РБ Лейпциг», «Баварии», «Саутгемптоне» и сборной Германии. Именно в мюнхенском клубе Рель получил ценный опыт с Ханси Фликом, который принес «Баварии» победу в Лиге чемпионов сезона 19/20.

В турнирной таблице чемпионата Шотландии «Рейнджерс» находится на шестом месте после восьми туров, в активе команды девять набранных очков.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
