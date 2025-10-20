Украина. Премьер лига20 октября 2025, 20:10 | Обновлено 20 октября 2025, 20:13
Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера
Лидируют Мендоса и Будковский
20 октября 2025, 20:10 | Обновлено 20 октября 2025, 20:13
По итогам девяти туров УПЛ гонку лучших бомбардиров возглавляют два игрока – форвард Зари Филипп Будковский и вингер Кривбасса Глейкер Мендоса.
Оба забили по пять голов и без мячей с пенальти.
По четыре гола забили Сергей Суханов (Оболонь), Виталий Буяльский (Динамо), Николай Гайдучик (Полесье), Карлос Парако (Кривбасс), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Обах Проспер (ЛНЗ).
І, боюся спитати, але: Де Шахтар, де? Зі "вкусним" атакувально-результативним футболом, який так подобається глядачам. Бразили взагалі хоч у ворота попадають?