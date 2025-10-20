Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера

По итогам девяти туров УПЛ гонку лучших бомбардиров возглавляют два игрока – форвард Зари Филипп Будковский и вингер Кривбасса Глейкер Мендоса.

Оба забили по пять голов и без мячей с пенальти.

По четыре гола забили Сергей Суханов (Оболонь), Виталий Буяльский (Динамо), Николай Гайдучик (Полесье), Карлос Парако (Кривбасс), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Обах Проспер (ЛНЗ).