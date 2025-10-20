Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 20:10 | Обновлено 20 октября 2025, 20:13
Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера

Лидируют Мендоса и Будковский

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

По итогам девяти туров УПЛ гонку лучших бомбардиров возглавляют два игрока – форвард Зари Филипп Будковский и вингер Кривбасса Глейкер Мендоса.

Оба забили по пять голов и без мячей с пенальти.

По четыре гола забили Сергей Суханов (Оболонь), Виталий Буяльский (Динамо), Николай Гайдучик (Полесье), Карлос Парако (Кривбасс), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Обах Проспер (ЛНЗ).

Глейкер Мендоса Филипп Будковский Украинская Премьер-лига Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Gargantua
после ухода Ваната скорее вего лучшим бомбардиром станет Мендоса
Falko
Якщо подивитися уважніше, лише Буяльський забиває гол швидше як за100'.
І, боюся спитати, але: Де Шахтар, де? Зі "вкусним" атакувально-результативним футболом, який так подобається глядачам. Бразили взагалі хоч у ворота попадають?
