Гол плюс ассист. Украинец принял участие в разгромной победе за границей
Маркиян Войцеховский оформил первые результативные действия за «Валор»
21-летний украинский полузащитник Маркиян Войцеховский оформив гол и ассист за клуб «Валор» в заключительном матче регулярного сезона чемпионата Канады.
Маркиян вышел в стартовом составе на поединок с командой «Пасифик» и уже на 20-й минуте сделал результативную передачу.
Гол от украинца не заставил себя ждать: перед перерывом Войцеховский продемонстрировал мастерство и отправил мяч в девятку.
В итоге «Валор» одержал победу со счетом 4:1.
Эти результативные действия стали дебютными для Маркияна в «Валоре», так как он перешёл в команду только летом 2025 года.
Чемпионат Канады. 18 октября
«Пасифик» – «Валор» – 1:4
Голы: Бустос, 69 – Морган, 20, 65, Конинкс, 23, Войцеховский, 40
Удаление: Херд, 83
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Внимание каталонев привлекает Хулиан Альварес
Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения