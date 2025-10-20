Гол плюс ассист. Украинец принял участие в разгромной победе за границей

21-летний украинский полузащитник Маркиян Войцеховский оформив гол и ассист за клуб «Валор» в заключительном матче регулярного сезона чемпионата Канады.

Маркиян вышел в стартовом составе на поединок с командой «Пасифик» и уже на 20-й минуте сделал результативную передачу.

Гол от украинца не заставил себя ждать: перед перерывом Войцеховский продемонстрировал мастерство и отправил мяч в девятку.

В итоге «Валор» одержал победу со счетом 4:1.

Эти результативные действия стали дебютными для Маркияна в «Валоре», так как он перешёл в команду только летом 2025 года.

Чемпионат Канады. 18 октября

«Пасифик» – «Валор» – 1:4

Голы: Бустос, 69 – Морган, 20, 65, Конинкс, 23, Войцеховский, 40

Удаление: Херд, 83

Видео голов и обзор матча