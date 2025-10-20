Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Мы сейчас в кризисном состоянии, гол не можем забить»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 18:49 |
Руслан КОСТЫШИН: «Мы сейчас в кризисном состоянии, гол не можем забить»

Наставник «Колоса» прокомментировал результат матча с ЛНЗ

ФК Колос. Руслан Костышин

В поединке 9-го тура УПЛ «Колос» со счетом 0:1 проиграл ЛНЗ. О причинах поражения своей команды рассказал главный тренер «Колоса» Руслан Костышин.

– «Колос» переживает сейчас, можно сказать, кризис. Мы пытаемся это изменить. Была пауза, мы хорошо работали, но видите, пока победа не приходит. Надо работать, потому что нужно быть откровенным, мы сейчас в таком кризисном состоянии, потому что мы даже гол не можем забить – четвертую игру не забиваем.

А что касается игры, то, в принципе, это было спланировано – отдать пространство ЛНЗ, учитывая то, какие у них нападающие быстрые, как они играли против «Шахтера». В принципе, мы это руководство выполняли, но хотелось бы, чтобы мы убедительнее были в атаке, потому что не было контригры с нашей стороны. Это единственное, что дает разочарование. А так, в принципе, мы играли, я считаю правильно, учитывая их сильные качества.

– С чем связываете кризис?

– Надо разбираться. Я не могу сейчас сказать, с чем это связано. Мы не можем забить гол, пропала уверенность, футболисты начинают переживать, не так качественно работают с мячом, потому что это затянулось, и это психология. Так что нужно работать, чтобы их немного расслабить, чтобы они немного, можно сказать, почувствовали уверенность в своих действиях. Потому что они играть умеют и не раз это доказывали, но сейчас что-то у нас не выходит.

– Вы несколько удивили стартовым составом – в частности, ведущие футболисты Гагнидзе и Красничи остались вне состава, некоторые футболисты, которые имели мало практики, наоборот в основе. Это ротация в связи с результатами, санкции в отношении подопечных?

– Нет, мы провели очень качественный контрольный матч против «Полесья», а эти футболисты приехали после сборных, где также провели по два матча очень изнурительных. И у одного, и у другого есть микротравмы. А есть игроки, которые никуда не ездили, хорошо себя проявили – и мы решили дать им игровое время. Это футбольная команда, она не состоит из 10-ти футболистов, так что они тоже должны почувствовать себя нужными в команде.

Никто не отрицает, что наши сборники – качественные, они будут играть следующие матчи. Также жаль, что сегодня Цуриков попросил замену, потому что у нас начались проблемы после его замены – с этого фланга начали создаваться моменты. Он играл больной, сколько смог – столько сыграл.

