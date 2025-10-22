Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 октября 2025, 01:02
ФОТО. Легенда Металлиста уехал из Украины и устроился тренером

Андрей Березовчук тренирует юношей в США

Стало известно, чем занимается известный в прошлом футболист харьковского «Металлиста» Андрей Березовчук.

Из информации из социальных сетей можно понять, что Березовчук работает тренером юношей в известном американском клубе «Чикаго Файр». Недавно Березовчук вместе с командой даже выиграл трофей.

«Мы стали обладателями Кубка 🏆 Поздравляем наших спортсменов – чемпионов штата U-11! 🔥 В решающем поединке команда одолела Bloomingdale Lightning со счетом 2:1 👏🏼 Отличная игра и прекрасная работа ребят и тренера Андрея!», – говорится в сообщении клуба.

Iigor6583
Коли і як він втік ???
Ответить
0
