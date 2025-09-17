ВИДЕО. Шок. Как сейчас выглядит экс-игрок сборной Украины Александр Рыкун
Бывший футболист находится не в лучшей форме
47-летний бывший полузащитник ряда украинских команд Александр Рыкун находится не в лучшей форме.
В сети появилось видео бывшего украинского футболиста. То, как сейчас выглядит Александр, просто шокировало болельщиков.
Рыкун за карьеру играл за такие известные клубы УПЛ как «Ильичевец», «Металлист» и «Днепр». Александр также успел провести восемь матчей за сборную Украины по футболу.
Ранее именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев расхвалил Александра Рыкуна, заявив, что украинец мог бы играть в «Реале».
