17 сентября 2025, 05:31
ВИДЕО. Шок. Как сейчас выглядит экс-игрок сборной Украины Александр Рыкун

Бывший футболист находится не в лучшей форме

УАФ. Александр Рыкун

47-летний бывший полузащитник ряда украинских команд Александр Рыкун находится не в лучшей форме.

В сети появилось видео бывшего украинского футболиста. То, как сейчас выглядит Александр, просто шокировало болельщиков.

Рыкун за карьеру играл за такие известные клубы УПЛ как «Ильичевец», «Металлист» и «Днепр». Александр также успел провести восемь матчей за сборную Украины по футболу.

Ранее именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев расхвалил Александра Рыкуна, заявив, что украинец мог бы играть в «Реале».

