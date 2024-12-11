«Был бы лучшим в Реале». Назван украинец, который мог феерить в Европе
Игорь Шуховцев высказал свое мнение об Александре Рыкуне
Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев расхвалил Александра Рыкуна, заявив, что украинец мог феерить в «Реале».
«Рык (Рыкун) был талантом. Шева (Шевченко) не зря спрашивал, чего его раньше в сборную не звали. Рыкуна можно сравнивать с лучшими полузащитниками Европы, кто бы что ни говорил. Просто это было на другом уровне, на других полях
Сейчас наши игроки больше смотрят, если бы Рыкун раскрылся, был бы в «Реале» одним из лучших. Он бы и Хави с Месси мог бы сказать: «Ты беги туда, а ты туда, а я отдам»
Он играл в бутсах, которые вообще нельзя было на ноги одевать. В кедах, скажем так, отдавал идеальные передачи. Людям нужно было просто бежать, открыться в штрафной и забивать голы», – сказал Шуховцев.
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