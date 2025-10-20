Англия20 октября 2025, 15:45 | Обновлено 20 октября 2025, 16:00
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Романо подтвердил назначение Дайча
20 октября 2025, 15:45 | Обновлено 20 октября 2025, 16:00
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что новым тренером Ноттингем Форест станет Шон Дайч. Клуб и наставник согласовали контракт до лета 2027 года.
Дайч известен по своей работе с Эвертоном и Бернли.
Ноттингем Форест в субботу уволил тренера Анже Постекоглу сразу после поражения от Челси, хотя специалиста назначили только в сентябре.
Команда находится в зоне вылета.
В составе Ноттингем Форест выступает украинец Александр Зинченко, который перешел в команду на правах аренды из Арсенала.
