Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Англия
20 октября 2025, 15:45 | Обновлено 20 октября 2025, 16:00
585
0

Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником

Романо подтвердил назначение Дайча

20 октября 2025, 15:45 | Обновлено 20 октября 2025, 16:00
585
0
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что новым тренером Ноттингем Форест станет Шон Дайч. Клуб и наставник согласовали контракт до лета 2027 года.

Дайч известен по своей работе с Эвертоном и Бернли.

Ноттингем Форест в субботу уволил тренера Анже Постекоглу сразу после поражения от Челси, хотя специалиста назначили только в сентябре.

Команда находится в зоне вылета.

В составе Ноттингем Форест выступает украинец Александр Зинченко, который перешел в команду на правах аренды из Арсенала.

По теме:
Непокоренная вершина: Франк продолжил неудачную серию против Эмери
Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином
Эвертон определился с будущим Миколенко на фоне интереса с Испании и Италии
Шон Дайч Ноттингем Форест Александр Зинченко Английская Премьер-лига назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Футбол | 20 октября 2025, 10:30 5
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс

Тибо рискует пропустить следующий матч с «Ювентусом»

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 10
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
ВИДЕО. Украинский голкипер отдал невероятный ассист через поле
Футбол | 20.10.2025, 15:30
ВИДЕО. Украинский голкипер отдал невероятный ассист через поле
ВИДЕО. Украинский голкипер отдал невероятный ассист через поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 19
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем