Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что новым тренером Ноттингем Форест станет Шон Дайч. Клуб и наставник согласовали контракт до лета 2027 года.

Дайч известен по своей работе с Эвертоном и Бернли.

Ноттингем Форест в субботу уволил тренера Анже Постекоглу сразу после поражения от Челси, хотя специалиста назначили только в сентябре.

Команда находится в зоне вылета.

В составе Ноттингем Форест выступает украинец Александр Зинченко, который перешел в команду на правах аренды из Арсенала.