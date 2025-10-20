Будет ли отставка? Ковалец попрощался со своей командой

Как стало известно Sport.ua, после очередного поражения «Подолья» в Первой лиге – в 12 туре от «Металлиста» со счетом 0:2, главный тренер Сергей Ковалец попрощался с командой.

Останется ли он у руля, руководство ФК решит 20 октября.

В случае отставки действиями подолян до конца первой части сезона будут руководить ассистенты Ковальца – Александр Воловик и Александр Жданов.

Сейчас футболисты «Подолья» замыкают турнирную таблицу, набрав четыре очка.