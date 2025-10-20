Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли отставка? Ковалец попрощался со своей командой
Украина. Первая лига
20 октября 2025, 13:34 | Обновлено 20 октября 2025, 14:25
1099
1

Будет ли отставка? Ковалец попрощался со своей командой

Неудачи продолжают преследовать хмельницкую команду

20 октября 2025, 13:34 | Обновлено 20 октября 2025, 14:25
1099
1 Comments
Будет ли отставка? Ковалец попрощался со своей командой
Сергей Ковалец

Как стало известно Sport.ua, после очередного поражения «Подолья» в Первой лиге – в 12 туре от «Металлиста» со счетом 0:2, главный тренер Сергей Ковалец попрощался с командой.

Останется ли он у руля, руководство ФК решит 20 октября.

В случае отставки действиями подолян до конца первой части сезона будут руководить ассистенты Ковальца – Александр Воловик и Александр Жданов.

Сейчас футболисты «Подолья» замыкают турнирную таблицу, набрав четыре очка.

По теме:
ЮКСА – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наставник Феникс-Мариуполь на грани отставки
Сергей Ковалец Александр Жданов Александр Воловик Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу отставка Подолье Хмельницкий Металлист Харьков инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20 октября 2025, 08:31 0
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»

Зинедин – о Роналдо

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Футбол | 20.10.2025, 13:09
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasilichn
При чем тут тренер, если команда состоит из "деревянных" игроков....
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем