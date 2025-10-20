Украина. Первая лига20 октября 2025, 13:34 | Обновлено 20 октября 2025, 14:25
1
Будет ли отставка? Ковалец попрощался со своей командой
Неудачи продолжают преследовать хмельницкую команду
Как стало известно Sport.ua, после очередного поражения «Подолья» в Первой лиге – в 12 туре от «Металлиста» со счетом 0:2, главный тренер Сергей Ковалец попрощался с командой.
Останется ли он у руля, руководство ФК решит 20 октября.
В случае отставки действиями подолян до конца первой части сезона будут руководить ассистенты Ковальца – Александр Воловик и Александр Жданов.
Сейчас футболисты «Подолья» замыкают турнирную таблицу, набрав четыре очка.
Комментарии 1
При чем тут тренер, если команда состоит из "деревянных" игроков....
