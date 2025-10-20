Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 октября 2025, 13:09 | Обновлено 20 октября 2025, 13:10
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной

Бельгиец не пропустит важные поединки

Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Стали известны подробности по повреждению бельгийского голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

По информации Carrusel Deportivo, у 33-летнего футболиста диагностирован ушиб после матча Ла Лиги с «Хетафе». Поединки с «Ювентусом» в Лие чемпионов и «Барселоной» в чемпионат Испании Тибо пропустить не рискует.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых пять стали сухими, пропустил десять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может совершить два супертрансфера.

Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Реал - Барселона Реал - Ювентус
Даниил Кирияка Источник
Комментарии 0
