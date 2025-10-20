Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной

Стали известны подробности по повреждению бельгийского голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

По информации Carrusel Deportivo, у 33-летнего футболиста диагностирован ушиб после матча Ла Лиги с «Хетафе». Поединки с «Ювентусом» в Лие чемпионов и «Барселоной» в чемпионат Испании Тибо пропустить не рискует.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых пять стали сухими, пропустил десять голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20миллионов евро.

