Защитник Шлоттербек высказался о своем будущем в Боруссии

Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек высказался о своих планах на фоне слухов об интересе к нему со стороны европейских грандов.

«У меня еще больше полутора года по контракту. Я сяду с Себастьяном Келем, разработаю план и посмотрю, к чему это приведет. Я чувствую себя очень комфортно в Дортмунде и не вижу никаких проблем с тем, чтобы продолжать в том же духе. Но это, безусловно, важное решение для моей карьеры», – передает слова защитника Sky Sport .

Срок контракта футболиста и дортмундцев истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне игрок сыграл в семи встречах на клубном уровне во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Ливерпуль» и «Бавария» проявляют активный инетерс к 25-летнему футболисту.