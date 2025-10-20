Консорциум из ОАЭ хочет выкупить МЮ. Послом заявки хотят видеть Кантона

Консорциум инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов предложил Эрику Кантона выступить послом потенциальной заявки на покупку «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм также рассматриваются группой на аналогичные должности.

Консорциум все еще формируется, поскольку ищет финансирование для подтверждения своей заинтересованности в покупке клуба, прежде чем обратиться к шести братьям и сестрам Глейзерам, которые в совокупности являются мажоритарными владельцами «Юнайтед». Базирующаяся в ОАЭ группа намерена привлечь известных бывших игроков «Юнайтед» в качестве послов клуба в рамках этого процесса.

Кантона, выступавший за «Юнайтед» с 1992 по 1997 год и забивший 82 гола в 185 матчах, считается одним из лучших футболистов клуба и, как известно, был приглашен на видную роль посла.

Руни, выступавший за «Юнайтед» с 2004 по 2017 год и проведший 559 матчей, также представляет интерес как рекордсмен клуба по количеству голов (253) и бывший капитан. Бекхэм, присоединившийся к «Юнайтед» еще школьником и сыгравший ключевую роль в команде Алекса Фергюсона, выигравшей требл в 1999 году, – третий выдающийся бывший игрок в списке желаний консорциума.

Глейзеры уведомили о том, что часть или весь клуб потенциально может быть продан в ноябре 2022 года. Это привлекло внимание шейха Джассима бин Хамада Аль Тани, банкира из Катара, и сэра Джима Рэтклиффа, одного из богатейших людей Великобритании.

Одиннадцать месяцев спустя шейх Джассим вышел из процесса, поскольку Глейзеры оценили «Юнайтед» более чем в 6 миллиардов фунтов стерлингов. В настоящий момент неясно, рассмотрит ли шейх Джассим возможность возобновления своего интереса.

В феврале 2024 года Рэтклифф стал крупнейшим миноритарным акционером МЮ и взял под контроль футбольную деятельность клуба, приобретя 27,7% акций «Юнайтед». С тех пор его доля увеличилась до 28,94%.