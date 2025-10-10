Турки Аль-Шейх сообщил неожиданные новости о будущем Манчестер Юнайтед
Новым владельцем «красных дьяволов» станет консорциум из ОАЭ за пять миллиардов фунтов стерлингов
Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заинтриговал поклонников футбола сообщением, которое он опубликовал в социальных сетях 9 октября:
«Самая радостная новость, которую я сегодня услышал, – «Манчестер Юнайтед» находится сейчас на продвинутой стадии продажи новому инвестору. Дай Бог, чтобы он оказался лучше прежних владельцев», – сообщил саудовский функционер.
Болельщики «красных дьяволов» решили, что именно Аль-Шейх намерен инвестировать деньги в английский клуб, однако Турки решил развеять все сомнения:
«Мой пост о потенциальной продаже «Манчестер Юнайтед» означал одно: клуб находится на продвинутой стадии переговоров с новым инвестором. Просто для уточнения, я не инвестор и они не из моей страны. Я пишу это как болельщик, желающий, чтобы сделка состоялась», – написал позже Аль-Шейх.
По информации британской прессы, консорциум, который базируется в Объединенных Арабских Эмиратах планирует приобрести контрольный пакет акций, который принадлежит Авраму и Джоэлю Глейзеру за пять миллиардов фунтов стерлингов.
