Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турки Аль-Шейх сообщил неожиданные новости о будущем Манчестер Юнайтед
Англия
10 октября 2025, 01:27 | Обновлено 10 октября 2025, 01:41
114
0

Турки Аль-Шейх сообщил неожиданные новости о будущем Манчестер Юнайтед

Новым владельцем «красных дьяволов» станет консорциум из ОАЭ за пять миллиардов фунтов стерлингов

10 октября 2025, 01:27 | Обновлено 10 октября 2025, 01:41
114
0
Турки Аль-Шейх сообщил неожиданные новости о будущем Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заинтриговал поклонников футбола сообщением, которое он опубликовал в социальных сетях 9 октября:

«Самая радостная новость, которую я сегодня услышал, – «Манчестер Юнайтед» находится сейчас на продвинутой стадии продажи новому инвестору. Дай Бог, чтобы он оказался лучше прежних владельцев», – сообщил саудовский функционер.

Болельщики «красных дьяволов» решили, что именно Аль-Шейх намерен инвестировать деньги в английский клуб, однако Турки решил развеять все сомнения:

«Мой пост о потенциальной продаже «Манчестер Юнайтед» означал одно: клуб находится на продвинутой стадии переговоров с новым инвестором. Просто для уточнения, я не инвестор и они не из моей страны. Я пишу это как болельщик, желающий, чтобы сделка состоялась», – написал позже Аль-Шейх.

По информации британской прессы, консорциум, который базируется в Объединенных Арабских Эмиратах планирует приобрести контрольный пакет акций, который принадлежит Авраму и Джоэлю Глейзеру за пять миллиардов фунтов стерлингов.

По теме:
Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ
ФОТО. Коул Палмер запатентовал бренд Cold Palmer. Что это значит для него?
Спортивный врач разнес блогера, который разозлил Мудрика
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Турки Аль-Шейх
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Футбол | 09 октября 2025, 08:12 0
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб

Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09 октября 2025, 09:33 4
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро

Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Футбол | 09.10.2025, 20:50
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Футбол | 09.10.2025, 23:59
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем