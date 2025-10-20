Не отстает от Холанда и Кейна. Мбаппе продолжил результативную серию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 октября 2025, 09:58 |
232
0

Гол француза помог Реалу победить Хетафе

Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе продолжил свою результативную серию.

Произошло это в матче 9 тура испанской Ла Лиги, в котором Реал на выезде победил Хетафе со счетом 1:0.

Победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.

Таким образом, продолжилась результативная серия француза до 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Результативная серия Килиана Мбаппе (11)

  • Хетафе – гол
  • Азербайджан – гол и ассист
  • Вильярреал – гол и ассист
  • Кайрат – хет-трик
  • Атлетико – гол
  • Леванте – дубль
  • Эспаньол – гол
  • Марсель – дубль
  • Реал Сосьедад – гол и ассист
  • Исландия – гол и ассист
  • Украина – гол

Напомним, что в этом туре продолжились также результативные серии Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.

