Не отстает от Холанда и Кейна. Мбаппе продолжил результативную серию

Килиан Мбаппе продолжил свою результативную серию.

Произошло это в матче 9 тура испанской Ла Лиги, в котором Реал на выезде победил Хетафе со счетом 1:0.

Победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.

Таким образом, продолжилась результативная серия француза до 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Результативная серия Килиана Мбаппе (11)

Хетафе – гол

Азербайджан – гол и ассист

Вильярреал – гол и ассист

Кайрат – хет-трик

Атлетико – гол

Леванте – дубль

Эспаньол – гол

Марсель – дубль

Реал Сосьедад – гол и ассист

Исландия – гол и ассист

Украина – гол

Напомним, что в этом туре продолжились также результативные серии Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.