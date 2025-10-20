Испания20 октября 2025, 09:58 |
Не отстает от Холанда и Кейна. Мбаппе продолжил результативную серию
Гол француза помог Реалу победить Хетафе
20 октября 2025, 09:58 |
Килиан Мбаппе продолжил свою результативную серию.
Произошло это в матче 9 тура испанской Ла Лиги, в котором Реал на выезде победил Хетафе со счетом 1:0.
Победный гол в поединке забил Килиан Мбаппе.
Таким образом, продолжилась результативная серия француза до 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 4 ассиста.
Результативная серия Килиана Мбаппе (11)
- Хетафе – гол
- Азербайджан – гол и ассист
- Вильярреал – гол и ассист
- Кайрат – хет-трик
- Атлетико – гол
- Леванте – дубль
- Эспаньол – гол
- Марсель – дубль
- Реал Сосьедад – гол и ассист
- Исландия – гол и ассист
- Украина – гол
Напомним, что в этом туре продолжились также результативные серии Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.
