18 октября 2025
18 октября 2025
Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей.
В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги Бавария принимает Боруссию из Дортмунда (идет первый тайм).
Очередным своим голом за Баварию отличился Гарри Кейн.
Таким образом, английский нападающий продолжил свою результативную серию во всех турнирах до 9 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 1 ассист.
Результативная серия Гарри Кейна (9 матчей)
- Боруссия Дортмунд – гол
- Латвия – дубль
- Айнтрахт – гол
- Пафос – дубль
- Вердер – дубль
- Хоффенхайм – хет-трик
- Челси – дубль
- Гамбург – дубль и ассист
- Сербия – гол
