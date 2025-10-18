Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей
Германия
18 октября 2025, 20:11 |
Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей

Очередной гол английский нападающий забил в ворота дортмундской Боруссии

Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей
Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей.

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги Бавария принимает Боруссию из Дортмунда (идет первый тайм).

Очередным своим голом за Баварию отличился Гарри Кейн.

Таким образом, английский нападающий продолжил свою результативную серию во всех турнирах до 9 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 1 ассист.

Результативная серия Гарри Кейна (9 матчей)

  • Боруссия Дортмунд – гол
  • Латвия – дубль
  • Айнтрахт – гол
  • Пафос – дубль
  • Вердер – дубль
  • Хоффенхайм – хет-трик
  • Челси – дубль
  • Гамбург – дубль и ассист
  • Сербия – гол
Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере
Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов
