Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей.

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги Бавария принимает Боруссию из Дортмунда (идет первый тайм).

Очередным своим голом за Баварию отличился Гарри Кейн.

Таким образом, английский нападающий продолжил свою результативную серию во всех турнирах до 9 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 1 ассист.

Результативная серия Гарри Кейна (9 матчей)