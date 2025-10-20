Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола объяснил прогресс Манчестер Сити
Англия
20 октября 2025, 07:58 | Обновлено 20 октября 2025, 07:59
112
0

Гвардиола объяснил прогресс Манчестер Сити

В субботу горожане без проблем победили Эвертон

20 октября 2025, 07:58 | Обновлено 20 октября 2025, 07:59
112
0
Гвардиола объяснил прогресс Манчестер Сити
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал причину прогресса команды. После провального прошлого сезона «горожане» идут на поправку.

«Причина улучшений в том, что игроки находятся в хорошей физической форме. Наши тренировки проходят лучше, чем раньше. Каждый игрок привносит что-то новое, меняется общая атмосфера», – передает слова испанского специалиста City Report.

В прошедшую субботу подопечные Гвардиолы без проблем победили «Эвертон» (2:0). После восьми туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Сити» занимает вторую позицию в турнирной таблице, в активе команды 16 баллов. Лидирует на данный ммоент «Арсенал» – 19 набранных очков.

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов против «Вильярреала». Встреча пройдет в Испании, начало матча запланировано в 21:00.

По теме:
Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема
Сандерленд установил исторический клубный рекорд
Аморим назвал ценное качество вратаря Манчестер Юнайтед Ламменса
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 24
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Футбол | 19 октября 2025, 08:15 14
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение

Вроде после 7 поражений в 8 матчах задуматься об этом и пора, но не все так просто…

Йожеф САБО: «Они могут наказать сборную Украины»
Футбол | 20.10.2025, 07:42
Йожеф САБО: «Они могут наказать сборную Украины»
Йожеф САБО: «Они могут наказать сборную Украины»
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Авто/мото | 19.10.2025, 23:50
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
18.10.2025, 23:37 3
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?
Шовковского спросили, наказал ли он как-нибудь Ярмоленко. Что было дальше?
18.10.2025, 22:58 7
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем