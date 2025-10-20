Гвардиола объяснил прогресс Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал причину прогресса команды. После провального прошлого сезона «горожане» идут на поправку.

«Причина улучшений в том, что игроки находятся в хорошей физической форме. Наши тренировки проходят лучше, чем раньше. Каждый игрок привносит что-то новое, меняется общая атмосфера», – передает слова испанского специалиста City Report.

В прошедшую субботу подопечные Гвардиолы без проблем победили «Эвертон» (2:0). После восьми туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Сити» занимает вторую позицию в турнирной таблице, в активе команды 16 баллов. Лидирует на данный ммоент «Арсенал» – 19 набранных очков.

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов против «Вильярреала». Встреча пройдет в Испании, начало матча запланировано в 21:00.