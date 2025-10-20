Сандерленд установил исторический клубный рекорд
Клуб впервые в истории набрал 10 очков в первых четырех домашних играх
Английский клуб «Сандерленд» без проблем победил «Вулверхэмптон» (2:0) в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ), подопечные Режиса Ле Бри установили исторический рекорд.
Как отмечает Squawka, «Сандерленд» впервые в истории набрал 10 очков в первых четырех домашних играх сезона национального чемпионата. За это время они также уверенно победили «Вест Хэм Юнайтед» (3:0), вырвали победу у «Брентфорда» (2:1) и расписали ничью с «Астон Виллой» (1:1).
В общей сложности по результатам восьми туров «Сандерленд» набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» очевидно испытывает проблемы: команда находится на дне таблицы с двумя очками.
Sunderland have won 10 points from their opening four home league games of a Premier League season for the very first time.— Squawka (@Squawka) October 18, 2025
They’ve already picked up more points in 2025/26 (14) than Southampton did in the whole of last season (12). 😀 pic.twitter.com/MuScJ2d7HF
