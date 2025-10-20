Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ламин Ямаль забил пенальти не за Барселону. Что это было?
20 октября 2025, 01:22 | Обновлено 20 октября 2025, 01:39
Ламин Ямаль сыграл в Kings League

Kings League. Ламин Ямаль

«Барселона» одержала победу 2:1 над «Жироной» благодаря голу Рональда Араухо в компенсированное время. Главный тренер Ханс-Дитер Флик решился выпустить уругвайца в атаку – и не прогадал: его риск принес команде три очка. Ранее Педри открыл счет после передачи Ламина Ямаля, забив в стиле Месси.

Позже «Жирона» сравняла счет, но решающий мяч Араухо подарил «блаугранас» победу. Ямаль, недавно оправившийся от травмы, сыграл 60 минут, после чего уступил место Руни Барджи.

На следующий день Ямаль снова оказался в центре внимания – но уже не в Ла Лиге, а в Kings League Жерара Пике. В качестве президента клуба «La Capital CF» он впервые пробил пенальти и уверенно забил, отпраздновав гол своим фирменным жестом – воображаемой короной.

«Какое давление я должен чувствовать? Никакого», – улыбнулся Ямаль. «Этот гол — для Кунде. Надо было показать, как правильно бить пенальти», – пошутил он.

Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
