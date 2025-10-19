Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А

19 октября в 21:45 начнется заключительный матч игрового дня в седьмом туре итальянской Серии А.

На легендарной арене «Сан-Сиро» состоится поединок между «Миланом» и «Фиорентиной».

С первых минут в составе «Милана» выйдет легендарный полузащитник Лука Модрич, для которого это будет восьмое появление в футболке итальянского клуба.

В турнирной таблице «Милан» находится на четвертом месте (13 очков), а вот «Фиорентина» занимает 18-е место (три балла).

Стартовые составы команд на матч «Милан» – «Фиорентина»