Италия19 октября 2025, 21:08
Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А
Поединок начнется 19 октября в 21:45
19 октября в 21:45 начнется заключительный матч игрового дня в седьмом туре итальянской Серии А.
На легендарной арене «Сан-Сиро» состоится поединок между «Миланом» и «Фиорентиной».
С первых минут в составе «Милана» выйдет легендарный полузащитник Лука Модрич, для которого это будет восьмое появление в футболке итальянского клуба.
В турнирной таблице «Милан» находится на четвертом месте (13 очков), а вот «Фиорентина» занимает 18-е место (три балла).
Стартовые составы команд на матч «Милан» – «Фиорентина»
