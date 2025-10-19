Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А
Италия
19 октября 2025, 21:08 | Обновлено 19 октября 2025, 21:10
176
0

Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А

Поединок начнется 19 октября в 21:45

19 октября 2025, 21:08 | Обновлено 19 октября 2025, 21:10
176
0
Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 21:45 начнется заключительный матч игрового дня в седьмом туре итальянской Серии А.

На легендарной арене «Сан-Сиро» состоится поединок между «Миланом» и «Фиорентиной».

С первых минут в составе «Милана» выйдет легендарный полузащитник Лука Модрич, для которого это будет восьмое появление в футболке итальянского клуба.

В турнирной таблице «Милан» находится на четвертом месте (13 очков), а вот «Фиорентина» занимает 18-е место (три балла).

Стартовые составы команд на матч «Милан» – «Фиорентина»

По теме:
Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворота на замке, голов нет. Аталанта и Лацио разошлись миром
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Фиорентина Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Фиорентина стартовые составы Лука Модрич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Бокс | 18 октября 2025, 23:17 0
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»

Боксер рассказал, как ему удается одерживать победы

Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»
Футбол | 19 октября 2025, 20:36 0
Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»
Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»

Олег Шандрук высказался о матче с «Александрией»

Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Футбол | 18.10.2025, 23:35
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18.10.2025, 23:01
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 19.10.2025, 19:03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 6
Бокс
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 11
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем