Замена Мудрику? Челси может вернуть из аренды бельгийского хавбека

Лондонский Челси рассматривает вариант повторного подписания бельгийского вингера Диего Морейры, который может заменить Михайла Мудрика, временно отстранённого от футбола.

Как сообщает TBR Football, лондонский клуб может активировать опцию выкупа контракта, чтобы вернуть 21-летнего бельгийского вингера из французского Страсбурга, принадлежащего той же футбольной группе BlueCo.

Морейра перешёл в Челси в 2023 году как свободный агент после окончания контракта с Бенфикой, но провёл лишь 45 минут в составе «синих» в матче Кубка лиги. После периода аренды в Лионе его продали в Страсбург в августе 2024 года за £1,7 млн. Теперь в контракте есть опция выкупа, и Челси может воспользоваться ею, чтобы вернуть игрока.

В нынешнем сезоне Морейра демонстрирует неплохую форму в Лиге 1. В его активе – гол и две голевые передачи в 9 матчах, а также яркая игра против ПСЖ (3:3), когда он забил и создал немало проблем обороне топ-соперника.

Михайло Мудрик в конце 2024 года сдал положительную допинг-пробу. Футбольная ассоциация Англии выдвинула против украинца обвинение.