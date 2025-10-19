Роналду первым забил 800 голов на клубном уровне. Сколько у Месси?
Рассмотрим очередное сравнение легендарных футболистов
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 800 голов на клубном уровне.
Произошло это в матче Саудовской профессиональной лиги, в котором Аль-Наср победил Аль-Фатех со счетом 5:1.
Один из голов в составе победителей забил именно Роналду, тем самым доведя до 800 количество голов, забитых им на клубном уровне во всех турнирах.
Голы Криштиану Роналду в составе клубов (800)
- 450 – Реал
- 145 – Манчестер Юнайтед
- 101 – Ювентус
- 99 – Аль-Наср
- 5 – Спортинг
Если сравнивать Роналду с Лионелем Месси, то португалец опережает аргентинца на 25 голов на клубном уровне.
Голы Лионеля Месси в составе клубов (775)
- 672 – Барселона
- 71 – Интер Майами
- 32 – ПСЖ
Cristiano Ronaldo after becoming the first player in history to score 800 club goals 🐐🥶 pic.twitter.com/Li0cdHpmNc— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 19, 2025
