Роналду первым забил 800 голов на клубном уровне. Сколько у Месси?

Рассмотрим очередное сравнение легендарных футболистов

Роналду первым забил 800 голов на клубном уровне. Сколько у Месси?
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 800 голов на клубном уровне.

Произошло это в матче Саудовской профессиональной лиги, в котором Аль-Наср победил Аль-Фатех со счетом 5:1.

Один из голов в составе победителей забил именно Роналду, тем самым доведя до 800 количество голов, забитых им на клубном уровне во всех турнирах.

Голы Криштиану Роналду в составе клубов (800)

  • 450 – Реал
  • 145 – Манчестер Юнайтед
  • 101 – Ювентус
  • 99 – Аль-Наср
  • 5 – Спортинг

Если сравнивать Роналду с Лионелем Месси, то португалец опережает аргентинца на 25 голов на клубном уровне.

Голы Лионеля Месси в составе клубов (775)

  • 672 – Барселона
  • 71 – Интер Майами
  • 32 – ПСЖ
Viktor Shuper
цікава ситуація була вночі в матчі Інтера Маямі. Мессі міг запросто забивати четвертий гол, але не пожаднічав і віддав партнеру гольову. зловив себе на думці що Роналду тут 100% пробив би сам  нема чого їх порівнювати, Роналду самозакоханий егоїст і завжди ним був
luceorius
 Якщо враховувати лише європейські клуби, то майже рівно, навіть у Мессі на три більше.
