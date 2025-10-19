Месси в 60-й раз в карьере оформил хет-трик. Насколько отстает от Роналду?
На этот раз аргентинец сделал это в матче МЛС против Нэшвилла
Лионель Месси в 60-й раз в карьере оформил хет-трик.
Произошло это в заключительном туре регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами на выезде победил Нэшвилл со счетом 5:2.
Хет-триком и результативной передачей в этой игре отличился Лионель Месси.
Для аргентинца этот хет-трик стал 60-м в карьере.
Напомним, Криштиану Роналду имеет в своем активе 66 хет-триков.
В общей сложности Лионель Месси в 1130 матчах в карьере забил 889 голов и отдал 399 ассистов.
🇦🇷 Lionel Messi’s career is a joke! 😳— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) October 19, 2025
👕 1130 games
⚽️ 889 goals
🎯 399 assists
🔥 60 hat-tricks
Wow! 🐐💫 pic.twitter.com/P0vp9hOYIn
