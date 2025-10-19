Месси в 60-й раз в карьере оформил хет-трик. Насколько отстает от Роналду?

Лионель Месси в 60-й раз в карьере оформил хет-трик.

Произошло это в заключительном туре регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами на выезде победил Нэшвилл со счетом 5:2.

Хет-триком и результативной передачей в этой игре отличился Лионель Месси.

Для аргентинца этот хет-трик стал 60-м в карьере.

Напомним, Криштиану Роналду имеет в своем активе 66 хет-триков.

В общей сложности Лионель Месси в 1130 матчах в карьере забил 889 голов и отдал 399 ассистов.