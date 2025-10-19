Гарри КЕЙН: «Это была большая игра. Мы должны продолжать так побеждать»
Гарри Кейн поделился эмоциями после победы своей команды над дортмундской Боруссией
Форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн поделился эмоциями после победы своей команды над дортмундской Боруссией (2:1) в седьмом туре германской Бундеслиги.
«Перед игрой мы обсуждали, что у них слабое место у ближней стойки. Йоззуа отлично выполнил угловой, я прошел между ними, и это сработало. Это то, над чем мы работали.
Мы 60 минут играли действительно хорошо. В первом тайме могли бы вести 2:0 или 3:0. Во втором тайме мы хорошо держались и одержали победу.
После паузы это никогда не просто, самое важное – три очка. Это была большая игра – «Дортмунд» определенное время не проигрывал, мы тоже без поражений. Мы должны продолжать одерживать такие победы. Мы делаем это очень хорошо», – сказал Кейн.
В нынешнем сезоне Бавария уверенно возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после семи сыгранных матчей.
