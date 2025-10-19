Гарри КЕЙН: «Это была большая игра. Мы должны продолжать так побеждать»

Форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн поделился эмоциями после победы своей команды над дортмундской Боруссией (2:1) в седьмом туре германской Бундеслиги.

«Перед игрой мы обсуждали, что у них слабое место у ближней стойки. Йоззуа отлично выполнил угловой, я прошел между ними, и это сработало. Это то, над чем мы работали.

Мы 60 минут играли действительно хорошо. В первом тайме могли бы вести 2:0 или 3:0. Во втором тайме мы хорошо держались и одержали победу.

После паузы это никогда не просто, самое важное – три очка. Это была большая игра – «Дортмунд» определенное время не проигрывал, мы тоже без поражений. Мы должны продолжать одерживать такие победы. Мы делаем это очень хорошо», – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне Бавария уверенно возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после семи сыгранных матчей.