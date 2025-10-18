Капитан Динамо: Я не тренер. Они решают, кому играть, а кому нет»

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский проанализировал матч с луганской «Зарей» в восьмом туре Украинской Премьер-лиги. Виталий отметился голом в поединке, однако его старания не принесли победы – 1:1.

– Команде снова не удалось одержать победу – уже пятая ничья. Насколько обидно снова пропускать на последних минутах?

– Конечно, это болезненная ситуация. Нужно разобраться, почему мы пропускаем на последних минутах, ведь это случается не впервые. Где-то не хватает концентрации, где-то появляется расслабленность. Поэтому, повторюсь, нужно понять, почему мы пропускаем именно в конце игры.

– Как вы готовились к этой игре, учитывая паузу, связанную с матчами сборных? Обычно после таких пауз игры даются непросто, так получилось и в этот раз?

– Сначала у нас было несколько выходных, потом тренировки, работали весь период. Думаю, сегодня нам немного не хватило концентрации в конце, поэтому и пропустили гол. Также нужно лучше реализовывать свои моменты.

– Забитый мяч достаточно долго «рождался». В первом тайме было много моментов, когда можно было забивать, но кто-то не отдал передачу, кто-то не нанес удар. Насколько такие вещи влияют на итоговый результат?

– Конечно, влияют. Нужно быть хладнокровнее, спокойнее при последней передаче, последнем ударе. Иногда нужно играть не эгоистично, а отдать пас партнеру. Также необходимо более взвешенно и спокойно подходить к моментам в атаке.

– Если бы забили больше мячей раньше – в первом тайме или в начале второго – возможно, один пропущенный гол не сильно повлиял бы на результат?

– Да, возможно. Но в первом тайме мы могли и пропустить, когда Руслан Нещерет нас выручил. Поэтому не могу сказать, что у нас до перерыва были стопроцентные моменты, а у «Зари» был – и Руслан тогда отлично сыграл.

– Сейчас вы с четырьмя голами – лучший бомбардир «Динамо». Расскажите о своем эмоциональном праздновании с Караваевым забитого мяча.

– Это было обычное празднование. Караваев отдал передачу, и я должен был находиться именно в этой зоне. Если бы он отдал туда, а меня там не было – тогда это уже вопрос ко мне, почему не поддержал атаку. Поэтому все получилось хорошо, он молодец.

– Вы не только лучший бомбардир «Динамо» в этом сезоне, но и лучший бомбардир в матчах против «Зари». Сегодня вы забили уже восьмой мяч в их ворота. Почему именно этот соперник для вас такой «удобный»?

– Не знаю, просто так выходит. Не могу объяснить. Помню, что забивал им и в прошлом сезоне, просто так сложились обстоятельства. Нет какого-то дополнительного или особого настроя – настраиваюсь как на любую другую команду. Иногда удается забить, но не в каждом матче все выходит.

– Сегодня много хвалили Шолу Огундану за работу на поле. Как вы оцениваете его действия, как проходит адаптация новичка?

– Я не тренер, поэтому не могу оценивать игроков, это задача тренерского штаба. Именно они решают, кому играть, а кому нет.

– Впереди сложный период: матчи с «Самсунспором» в Лиге конференций, «Кривбассом», дважды с «Шахтёром» и снова еврокубки. Насколько этот отрезок важен?

– Я не скажу, что он слишком тяжелый – скорее интересный. Напротив, много матчей, и не просто матчей, а поединков с сильными соперниками – и в Лиге конференций, и в чемпионате, и в Кубке Украины – это интересно для каждого футболиста. Думаю, каждый игрок больше любит играть, чем тренироваться.

– Сейчас в «Динамо» одновременно худшая серия – пять матчей без побед – и лучшая – более 40 матчей без поражений. Как это ощущается внутри команды – больше спад или все же позитив?

– Конечно, спад. Если нет побед, не может быть речи о прогрессе или подъеме. Все зависит от результата – и микроклимат, и настроение команды, и состояние каждого футболиста. Конечно, все хотят выигрывать.

– Может, стоит что-то изменить – сходить в церковь или просто вместе отдохнуть, например, съездить на шашлыки?

– Это не проблема – и в церковь сходить, и шашлык пожарить. Но это должно исходить от каждого лично, потому что никого насильно не заставишь. На самом деле дело не в шашлыках, мы же пропускаем во время игры. Нужно разобраться, в каких именно моментах, и быть более собранными на последних минутах. Если мы пропускаем в конце, то это либо из-за усталости, либо из-за недостатка концентрации. Другой причины не вижу.