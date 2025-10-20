Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 04:42
Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари

Денис Попов – о потере очков киевлянами

Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
фк Динамо. Денис Попов

Лидер защиты «Динамо» Денис Попов рассказал, что происходило в раздевалке команды после потери очков в матче с «Зарей».

«Что было в раздевалке после матча? Полная тишина. И что тут скажешь? После игры уже ничего не изменишь. Мы снова оступились, снова упали лицом в грязь. Все можно доказать только на поле – но пока нам это не удается», – рассказал Попов.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Денис Попов
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
