Тренер Жироны прокомментировал поражение в дерби против Барселоны

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал ничью в матче с «Барселоной» в рамках девятого тура Ла Лиги. В концовке поединка защитник «Барселоны» Рональд Араухо отметился голом и вырвал победу для «сине-гранатовых» – 2:1.

«Мы сыграли хорошо, хоть и немного глубже, чем хотелось бы, но это потому, что соперник заставлял действовать именно так. Несмотря ни на что, я доволен игрой команды и ее настроем, хотя решающим, конечно, является результат. Поражение очень болезненное, ведь мы не испытывали особых трудностей, и соперник не создавал серьезной опасности.

Я говорил об этом еще до матча: наша идея заключалась в том, чтобы играть за спину соперников – все тренеры это видят, но реализовать замысел непросто. Мы умели выходить из обороны с мячом, и это тоже нелегко. Сегодня нам просто не хватило немного удачи.

Арнау и Витсель провели отличный матч, но в обмене атаками произошло то, что произошло. Мы постепенно возвращаем игроков, хорошо работаем и можем добавить еще больше таланта. Нужно продолжать совершенствовать коллективное оборонительное мышление и нам нужны именно такие матчи, чтобы доказать самим себе, что мы умеем надежно защищаться.

Я нахожусь именно в том проекте, в котором хочу быть. Я чувствую поддержку клуба, не обращаю внимания на внешний шум, и самое главное – игроки понимают, что у нас есть прочность и мы не опускаем руки. Это мой пятый сезон здесь, и я надеюсь, что их будет еще много», – сказал Мичел.