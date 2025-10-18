Украина. Первая лига18 октября 2025, 20:01 | Обновлено 18 октября 2025, 20:14
440
0
Шахтер в 5 матчах УПЛ против Полесья не забил ни одного гола
Безголевая серия горняков продолжилась сегодня в Житомире
18 октября 2025, 20:01 | Обновлено 18 октября 2025, 20:14
440
0
Шахтер в 5 матчах УПЛ против Полесья не забил ни одного гола.
Сегодня в матче 9-го тура в Житомире была зафиксирована ничья со счётом 0:0.
Таким образом, Шахтер до сих пор не может забить Полесье в УПЛ.
Безголевая серия горняков длится уже 5 матчей.
Матчи Шахтера против Полесья в УПЛ
- 2023: Шахтер – Полесье – 0:0
- 2024: Полесье – Шахтер – 2:0
- 2024: Шахтер – Полесье – 0:1
- 2024: Полесье – Шахтер – 1:0
- 2025: Полесье – Шахтер – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2025, 07:02 6
Жозе хочет подписать Марка-Андре тер Штегена
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 7
Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»
Футбол | 18.10.2025, 20:49
Футбол | 18.10.2025, 10:49
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Комментарии 0
Популярные новости
17.10.2025, 10:50
17.10.2025, 23:59 7
18.10.2025, 08:06 10
16.10.2025, 16:59 213
17.10.2025, 12:20 5
18.10.2025, 05:42 2
17.10.2025, 08:22 16
16.10.2025, 20:05 1