Шахтер в 5 матчах УПЛ против Полесья не забил ни одного гола.

Сегодня в матче 9-го тура в Житомире была зафиксирована ничья со счётом 0:0.

Таким образом, Шахтер до сих пор не может забить Полесье в УПЛ.

Безголевая серия горняков длится уже 5 матчей.

Матчи Шахтера против Полесья в УПЛ