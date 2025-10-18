Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер в 5 матчах УПЛ против Полесья не забил ни одного гола
Украина. Первая лига
18 октября 2025, 20:01 | Обновлено 18 октября 2025, 20:14
Шахтер в 5 матчах УПЛ против Полесья не забил ни одного гола

Безголевая серия горняков продолжилась сегодня в Житомире

ФК Шахтер

Шахтер в 5 матчах УПЛ против Полесья не забил ни одного гола.

Сегодня в матче 9-го тура в Житомире была зафиксирована ничья со счётом 0:0.

Таким образом, Шахтер до сих пор не может забить Полесье в УПЛ.

Безголевая серия горняков длится уже 5 матчей.

Матчи Шахтера против Полесья в УПЛ

  • 2023: Шахтер – Полесье – 0:0
  • 2024: Полесье – Шахтер – 2:0
  • 2024: Шахтер – Полесье – 0:1
  • 2024: Полесье – Шахтер – 1:0
  • 2025: Полесье – Шахтер – 0:0
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
